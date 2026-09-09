Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la quita del punto que sancionó a Peñarol

Peñarol sufrió la quita de un punto este miércoles por los graves incidentes que generó una facción de su hinchada contra la Guardia Republicana luego del clásico jugado en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Esa quita de un punto repercute en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y también en la Tabla Anual.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Con la sanción, Peñarol cayó al décimo puesto del Clausura quedando ahora un punto por debajo de Nacional.
Racing ya ganó el Torneo Apertura y por ahora es el único que está en la definición de la Liga AUF Uruguaya.
Sin embargo, Peñarol tiene pendiente el partido de la primera fecha del Clausura contra Montevideo City Torque, suspendido por apagó en el estadio Charrúa. Ese encuentro quedó fijado para el 30 de setiembre.
|Equipo
| PTS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|City Torque
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|3
| Liverpool
|10
|5
|3
|1
|0
|10
|1
| Cerro
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|6
| Deportivo Maldonado
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
| Racing
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|3
| Boston River
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|5
| Juventud
|7
|5
|2
|1
|1
|5
|3
| Nacional
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|6
| Wanderers
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|8
| Peñarol
|6
|4
|2
|1
|1
|6
|2
| Progreso
|6
|5
|2
|0
|2
|2
|3
| Cerro Largo
|3
|5
|0
|3
|1
|4
|5
| Danubio
|2
|5
|0
|2
|3
|0
|6
| Defensor Sp.
|2
|5
|0
|2
|3
|3
|10
| Central Esp.
|1
|5
|0
|1
|3
|2
|7
| Albion
|0
|5
|0
|0
|4
|3
|7
Posiciones de la Tabla Anual
En la Anual, Peñarol comparte ahora el primer puesto con Deportivo Maldonado y Racing, pero con ese partido de menos jugado.
En caso de que esta tabla termine igualada, habrá una final por la Tabla Anual. Si hay más de un equipo igualado, pasarán a la final los dos con mejor saldo de goles.
|Equipo
| PTS
| PJ
| PG
| PE
| PP
| GF
| GC
|Peñarol
|49
|26
|15
|5
|6
|41
|21
| Deportivo Maldonado
|49
|27
|14
|7
|6
|42
|26
| Racing
|49
|27
|13
|10
|4
|32
|20
| City Torque
|47
|26
|14
|5
|7
|44
|30
| Nacional
|42
|27
|13
|3
|11
|39
|35
| Wanderers
|42
|27
|12
|6
|9
|34
|33
| Liverpool
|39
|27
|10
|9
|7
|35
|24
| Albion
|34
|27
|9
|7
|10
|35
|31
| Central Esp.
|34
|27
|9
|7
|10
|29
|33
| Cerro Largo
|31
|27
|8
|7
|11
|27
|29
| Juventud
|30
|27
|8
|6
|12
|30
|36
| Boston River
|30
|27
|8
|6
|13
|25
|35
| Cerro
|29
|27
|8
|5
|13
|18
|38
| Defensor Sp.
|26
|27
|5
|11
|10
|20
|29
| Danubio
|24
|27
|4
|12
|11
|22
|36
| Progreso
|22
|27
|6
|4
|16
|20
|37