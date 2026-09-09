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Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la quita del punto que sancionó a Peñarol

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el fallo que la Comisión Disciplinaria dictó este miércoles sancionando a Peñarol

9 de septiembre de 2026 18:52 hs
Mateo Peralta, Eduardo Darias, Iván Rossi

Mateo Peralta, Eduardo Darias, Iván Rossi

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol sufrió la quita de un punto este miércoles por los graves incidentes que generó una facción de su hinchada contra la Guardia Republicana luego del clásico jugado en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Esa quita de un punto repercute en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y también en la Tabla Anual.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Con la sanción, Peñarol cayó al décimo puesto del Clausura quedando ahora un punto por debajo de Nacional.

Racing ya ganó el Torneo Apertura y por ahora es el único que está en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

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Sin embargo, Peñarol tiene pendiente el partido de la primera fecha del Clausura contra Montevideo City Torque, suspendido por apagó en el estadio Charrúa. Ese encuentro quedó fijado para el 30 de setiembre.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
City Torque 12 4 4 0 0 11 3
Liverpool 10 5 3 1 0 10 1
Cerro 10 5 3 1 1 5 6
Deportivo Maldonado 8 5 2 2 1 6 4
Racing 8 5 2 2 1 5 3
Boston River 8 5 2 2 1 6 5
Juventud 7 5 2 1 1 5 3
Nacional 7 5 2 1 2 5 6
Wanderers 7 5 2 1 2 6 8
Peñarol 6 4 2 1 1 6 2
Progreso 6 5 2 0 2 2 3
Cerro Largo 3 5 0 3 1 4 5
Danubio 2 5 0 2 3 0 6
Defensor Sp. 2 5 0 2 3 3 10
Central Esp. 1 5 0 1 3 2 7
Albion 0 5 0 0 4 3 7

Posiciones de la Tabla Anual

En la Anual, Peñarol comparte ahora el primer puesto con Deportivo Maldonado y Racing, pero con ese partido de menos jugado.

En caso de que esta tabla termine igualada, habrá una final por la Tabla Anual. Si hay más de un equipo igualado, pasarán a la final los dos con mejor saldo de goles.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
Peñarol 49 26 15 5 6 41 21
Deportivo Maldonado 49 27 14 7 6 42 26
Racing 49 27 13 10 4 32 20
City Torque 47 26 14 5 7 44 30
Nacional 42 27 13 3 11 39 35
Wanderers 42 27 12 6 9 34 33
Liverpool 39 27 10 9 7 35 24
Albion 34 27 9 7 10 35 31
Central Esp. 34 27 9 7 10 29 33
Cerro Largo 31 27 8 7 11 27 29
Juventud 30 27 8 6 12 30 36
Boston River 30 27 8 6 13 25 35
Cerro 29 27 8 5 13 18 38
Defensor Sp. 26 27 5 11 10 20 29
Danubio 24 27 4 12 11 22 36
Progreso 22 27 6 4 16 20 37

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