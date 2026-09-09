Grandes elogios para Ronald Araujo en Inglaterra: figura del partido para los hinchas de Liverpool y "8 puntos" en el triunfo ante Atlético de Madrid

Ronald Araujo redondeó su mejor actuación desde que llegó a Liverpool de Inglaterra, cuando este miércoles jugó un tremendo partido en la victoria por 2-1 sobre Atlético de Madrid, de atrás, en Anfield Road, por el debut de la Champions League.

El uruguayo no solo fue figura destacada, sino que metió un pase de lujo y de taco para asistir a Dominik Szoboszlai en el transitorio 1-1.

La brillante actuación de Ronald Araujo en la victoria de Liverpool 2-1 ante Atlético de Madrid por la Champions League acaparó los titulares y las portadas de la prensa británica.

El defensor uruguayo, quien volvió a desempeñarse como lateral derecho, fue una de las grandes figuras del encuentro, destacándose por su despliegue físico y, sobre todo, por una magistral asistencia de taco que le permitió a Dominik Szoboszlai marcar el empate parcial.

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La asistencia de lujo y de taco de Ronald Araujo en el triunfo de Liverpool de atrás sobre Atlético de Madrid por Champions League; mirá el video

El diario local Liverpool Echo lo eligió como el mejor jugador de la cancha otorgándole la calificación más alta del equipo con un 8/10 y una reseña que reflejó su impacto en el juego: "Intentó armar una sociedad con Bradley Barcola por la banda derecha con algunos buenos toques, y su excelente taco creó el gol del empate. Defendió con firmeza cuando Atlético presionó en busca de la igualdad".

Ronald Araujo metió un taco espectacular para el gol del empate de Liverpool ante Atlético de Madrid por Champions League

Asimismo, los principales medios de cobertura deportiva en Inglaterra coincidieron en destacar la polivalencia del zaguero en este nuevo esquema.

El portal Liverpool.com resaltó las palabras de su entrenador, Andoni Iraola, quien elogió su aporte al señalar que "probablemente no lo valoramos en la faceta ofensiva, pero tiene una gran capacidad de centro y es inteligente en sus decisiones", mientras que el autor del gol, Szoboszlai, declaró entre sonrisas sobre la asistencia del charrúa: "Estoy muy feliz por él. Habría que preguntarle si lo hizo a propósito, pero nuevamente le doy las gracias".

En el portal especializado DailySports, la repercusión sobre la actuación del uruguayo fue sumamente elogiosa, calificando su jugada directamente como una "obra de arte".

El título de informe indica: titularon su nota principal sobre la jugada como "¡Obra de arte! Ronald Araujo firma una increíble asistencia de taco contra Atlético de Madrid".

En la crónica señalaron que el uruguayo "regaló una pieza de pura magia en Anfield" para habilitar a Dominik Szoboszlai y lograr el empate transitorio.

El medio remarcó que el episodio fue "particularmente impactante porque a Araujo se lo conoce principalmente por sus cualidades defensivas". Sin embargo, resaltó que jugando como lateral derecho demostró que "también puede hacer una contribución decisiva en el otro extremo del campo".

Además, en la web de Liverpool, fue votado por los hinchas del club como la figura del partido.

Aquí se puede ver el posteo de los reds:

That assist



An all-round strong performance secures Araújo our @carlsberg Player of the Match award tonight pic.twitter.com/GNKmTque1X — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2026

Con esta contundente presentación continental, Araujo comienza a ganarse la admiración de la afición en Anfield y el reconocimiento unánime de los medios británicos.