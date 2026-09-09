La asistencia de lujo y de taco de Ronald Araujo en el triunfo de Liverpool de atrás sobre Atlético de Madrid por Champions League; mirá el video

Liverpool derrotó 2-1 de atrás a Atlético de Madrid este miércoles jugando como local en Anfield Road en su debut de la fase de series de la Champions League con una nueva destacada actuación de Ronald Araujo .

Luego de haber recibido el gol a los 16 minutos a cargo de Marcos Llorente -el quinto que anota en su historia futbolística en el estadio de los reds-, fue el dueño de casa el que tomó las riendas del compromiso.

Antes de que terminara el primer tiempo, Liverpool llegó a la igualdad.

En una jugada veloz, sobre los 39 minutos, la pelota derivó hacia la posición en ofensiva del uruguayo Ronald Araujo.

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Este, ante la marca de los rivales, metió un taco de lujo para que el húngaro Dominik Szoboszlai anotara el transitorio 1-1.

El autor del gol fue a celebrarlo con el exfutbolista de Barcelona, quien disputó todo el compromiso.

Ni bien había comenzado el segundo tiempo, sobre los 49', llegó un verdadero golazo del argentino Alexis Mac Allister, al que Liverpool anunció que luego de 2028, cuando termina su contrato, no le renovará el vínculo, y así llegó el 2-1 para la victoria de los reds en el debut de esta temporada en la Champions League.