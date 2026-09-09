La realidad de la lesión de Nahuel Herrera en Peñarol: de lo que dice Diego Aguirre para su regreso, a lo que esperan en la sanidad

Nahuel Herrera comenzó a entrenar de forma normal con el resto de los compañeros del plantel principal de Peñarol durante esta semana luego de lo que fue su última lesión, una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, por el que estuvo prácticamente un mes con una bota especial para inmovilizar la zona.

El zaguero recibió un pisotón de un futbolista aurinegro sin querer en la práctica del pasado 11 de agosto, fecha de la cual se cumple ya prácticamente un mes.

En principio esa bota la iba a llevar durante 10 días, pero el plazo se extendió.

Vale recordar que el futbolista había vuelto a la actividad y como titular, luego de cinco meses sin poder jugar ya que fue operado de un hombro en España tras el encuentro contra Danubio del 7 de marzo pasado por el Torneo Apertura.

Nahuel Herrera antes de su operación junto a su pareja Nadia, el directivo Marcelo Solomita y el empresario Edgardo Lasalvia

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Recién pudo volver a jugar el 1° de agosto en la goleada contra Cerro Largo de 3-0 por el Torneo Intermedio.

Pero además de ese encuentro tras su regreso, solo alternó ante Wanderers en la final del mismo certamen en la que goleó Peñarol 5-1 el pasado 5 de agosto. Luego de ese título conseguido, hace ya más de un mes, Nahuel Herrera no regresó a las canchas.

Lo que dice Diego Aguirre y las voces contrarias dentro del club

Diego Aguirre habló en una entrevista con Referí el pasado lunes de muchos temas.

Entre ellos, abordó la gran cantidad de lesiones que tuvo Peñarol a lo largo de una temporada que parece interminable.

Acerca de la lesión de Nahuel Herrera, Aguirre dijo el lunes a Referí: "Nahuel está volviendo. No ligó nada en el año: pasó de la operación del hombro a volver y que un compañero lo pisara sin querer en una práctica para que se lesionara el pie. Ya está entrenando, y no va a estar para este partido ante Albion del domingo, pero sí para el otro (ante Cerro en el Estadio Tróccoli). Es un refuerzo impresionante".

Nahuel Herrera continúa lesionado en Peñarol Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Más allá de estas palabras del entrenador carbonero que suenan más a deseo quizás que a realidad, Referí pudo hablar con una fuente cercana al plantel que tiene otra versión.

Según explicó la misma, si bien ya entrena, aún no lo hace con normalidad y en Peñarol esperan que pueda volver a jugar a finales de setiembre, por lo que resulta muy difícil que juegue ante Cerro dentro de dos semanas, como había previsto Diego Aguirre.

Este escenario es el más probable, por lo que en ese momento de volver, Nahuel Herrera habrá estado alejado de las canchas durante prácticamente otros dos meses.

Entre ambas lesiones sufridas a lo largo de la temporada, llegará a siete meses sin poder defender a Peñarol.