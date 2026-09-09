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Castillo dijo que persisten "tres o cuatro diferencias" entre la empresa y el sindicato portuario: gobierno exhorta a que se resuelvan en 72 horas

Katoen Natie, accionista principal de Terminal Cuenca del Plata (TCP), emitió un comunicado donde aclara que pedirá al gobierno la declaración de esencialidad de los servicios portuarios; sin embargo, el ministro de Trabajo afirmó que esa solicitud "no llegó" aún

9 de septiembre de 2026 13:12 hs
Juan Castillo - Consejo de Ministros del viernes 26 de junio
Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, aseguró este miércoles que, pese a los avances en la negociación entre Katoen Natie —accionista mayoritario de la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP)— y el sindicato portuario, todavía persisten "tres o cuatro diferencias que son para ellos muy importantes" en la discusión por el nuevo convenio colectivo.

"[Se avanzó] mucho menos que lo que hubiésemos preferido, mucho menos que lo que hubiésemos necesitado", respondió Castillo al ser consultado sobre el estado de las negociaciones. El ministro destacó que las partes "han avanzado bastante", aunque todavía no lograron cerrar todos los puntos de la negociación, según consignó Telemundo (Canal 12).

El gobierno estableció un plazo de 72 horas, que comenzó a correr el martes y vence el viernes, para intentar alcanzar un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Castillo sostuvo que la intención es que durante ese período se pueda "liquidar la discusión de los contenidos del convenio colectivo y tener para adelante un acuerdo garantizado".

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En paralelo, el Ministerio de Trabajo busca que se mantenga un nivel mínimo de actividad en la terminal mientras continúan las negociaciones: "Que se aseguren, a partir de estos días, un servicio mínimo indispensable, un servicio mínimo que asegure tener movimientos en la terminal de contenedores", planteó Castillo.

Según el ministro, TCP está operando "normalmente" desde el martes a las 15 horas y que "no hay previsto acciones de movilización en el resto de los días". De todos modos, el gobierno mantiene la convocatoria a las partes para que aprovechen las 72 horas de plazo para cerrar las diferencias pendientes.

La esencialidad del puerto

El planteo de Castillo se produce luego de que Katoen Natie anunciara que realizaría gestiones ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga de contenedores.

El ministro confirmó que la empresa todavía no presentó formalmente esa solicitud: "La empresa, a través de un comunicado ayer (martes), dijo que iba a hacer gestiones ante el Ministerio de Trabajo para que se declarara la esencialidad. Hasta este momento, que estamos hablando, no llegó la solicitud", señaló.

Mientras tanto, Castillo remarcó que la cartera apuesta a resolver el conflicto mediante la negociación y el acercamiento entre las partes: "El gobierno viene tomando las medidas, las medidas de negociación, las medidas de acercar a las partes", afirmó.

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