Orsi habló a alcaldes: los municipios son "el escenario esencial de negociación, discusión y articulación que este país necesita"

El presidente Yamandú Orsi reivindicó este miércoles de mañana el papel de los municipios como ámbito de formación política y de articulación entre los distintos niveles de gobierno. Durante su participación en la Sesión Ordinaria Anual del Plenario de Municipios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, afirmó que los municipios son "el escenario esencial de negociación, discusión y articulación que este país necesita".

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Orsi recordó su experiencia como intendente y planteó que, si las intendencias son "la puerta donde la gente golpeaba", los municipios lo son todavía más: "Si estos problemas a los que recién se aludía, algunas crisis climáticas o lo que sea, golpean las puertas del Estado, la primera que golpea es la de los concejales y alcaldes o alcaldesas", afirmó en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

Además, el mandatario sostuvo que el trabajo de alcaldes y concejales constituye "una escuela de discusión y formación política incomparable" y pidió que la experiencia desarrollada en los municipios se traslade hacia otros ámbitos de la administración pública: "Contágiennos, inúndennos de esa maravilla que tienen ustedes de pertenecer a estructuras bastante colectivas, donde todos los días no solo tienen un problema nuevo, sino también soluciones nuevas que nos ayudan y mucho a quienes tenemos otro tipo de responsabilidades", expresó.

El presidente destacó además que el trabajo municipal no se limita a resolver problemas concretos, sino que exige una negociación permanente entre distintos actores: "La primera tarea, por supuesto, amén de resolver los problemas puntuales, es la negociación permanente, la articulación permanente, a la interna del municipio", sostuvo.