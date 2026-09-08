La visita de Alejandro Domínguez a Ignacio Alonso: la reunión con Orsi y cómo se prepara el Centenario para la final de la Copa Libertadores; mirá el video

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estuvo en Monte4video en las últimas horas y se reunió con el titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , y con el presidente de la República, Yamandú Orsi, a quien le presentó y le regaló una réplica de la pelota que se utilizará en al final de la Copa Libertadores de América el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

Alonso indicó este martes que el césped del máximo escenario del fútbol uruguayo “está muy bien”, a la vez que señaló que solo hay que mejorar “alguna tema estético”, entrevistado en El Espectador Deportes.

También sostuvo que obviamente dependiendo del nivel de los clubes que disputen dicha final, le dejarían US$ 80 millones a Uruguay.

El titular de la AUF agregó: “Estuvo una comitiva de Conmebol para controlar el estado del (Estadio) Centenario para la final de la Libertadores. Hay que hacerle muy pocas cosas, pero nos pidieron pararlo en algún momento para cuidar el piso”.

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Por otra parte, Ignacio Alonso se refirió a la deuda que mantiene la AUF con el extécnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

“No hablamos de eso. Hay un saldo y va a llevar un tiempo. Desde julio no he hablado. Seguramente hable en estos días”, expresó.

Domínguez le entregó la pelota de la final de la Copa Libertadores a Orsi

Alejandro Domínguez le entregó a Yamandú Orsi la réplica de la pelota que se utilizará en la final de la Copa Libertadores de América del próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

“Hago entrega de la pelota oficial que se va a utilizar el 28 de noviembre cuando se juegue aquí, en Montevideo (la final de la Copa Libertadores), en el (Estadio) Centenario, y cuando Uruguay sea una vez más, el gran anfitrión de esta fiesta de la Conmebol Libertadores. Así que señor presidente (Orsi), hago entrega de lo más importante del fútbol. Ahora es oficialmente el dueño de la pelota”, le dijo Domínguez a Orsi.