Ignacio Alonso habló sobre los incidentes a la salida del clásico en el Estadio Campeón del Siglo y de la agresión a los futbolistas de Danubio

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , visitó en la tarde de este miércoles a la sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) en la que estaba reunida su directiva para determinar si se decretaba paro de actividades o no debido a los hechos de violencia registrados este martes por hinchas de Danubio ante sus jugadores en el partido ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay.

“Vinimos a una reunión con la Mutual para analizar con ellos la situación que se vivió ayer en el Charrúa. Queríamos reafirmar todo lo que hicimos”, dijo Alonso en Sport 890.

Y continuó: "A través del área de seguridad, generamos la producción para identificar los tres invasores del campo de juego, entre ellos al agresor. Hicimos inmediatamente la denuncia policial y hoy, seguramente en las próximas horas, sea detenido porque está plenamente identificado. Su detención es inminente. También van a estar en la lista de impedidos".

A su vez, explicó que “hay una serie de medidas que nosotros hemos tomado discretamente, porque son parte del departamento de seguridad”.

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Lo que dijo Ignacio Alonso respecto a los incidentes del clásico entre Peñarol vs Nacional a la salida con la Policía

Ignacio Alonso también habló de los graves incidentes que se produjeron a la salida del Estadio Campeón del Siglo el pasado domingo luego de que Nacional le ganara 1-0 a Peñarol en el clásico del Torneo Clausura.

“El mismo día le envié un mensaje al ministro (del Interior, Carlos Negro) para felicitarlo, y al jefe del operativo también, porque desarrolló una tarea muy buena en la preparación y en la ejecución”, explicó el presidente de la AUF.

A su vez, añadió: “También felicito a la AUF y a su equipo de seguridad, que produjo todas las imágenes probatorias de los hechos que hoy conoce toda la sociedad. Nosotros no escondemos las cosas. Al contrario: trabajamos para impedirlas”.

Según Alonso, se está viviendo “en un contexto social preocupante en todos los niveles, así que tratamos de proteger nuestro ámbito. Y en esto hubo respuesta fuerte de la Asociación, que tuvo la fuerza para tener la generación de pruebas que hoy están siendo utilizadas por la Policía y la Justicia, y desnudó un tema que fue jodido y se vio. Felicito a toda la gente que trabajó: tanto al Ministerio del Interior como al equipo de seguridad de la AUF”.

“Estas cosas en el fútbol no pueden pasar. Lamentablemente hay una sociedad que, en convivencia, no está en su mejor momento; y lo vemos en otros ámbitos. Nos vamos a seguir defendiendo para que esta gente no entre a la cancha”, dijo.

Y finalizó: "Quiero destacar que estamos trabajando muy bien con el ministro Carlos Negro y con el jefe de Policía de Montevideo (Alfredo Clavijo), que directamente se está involucrando en los temas de convivencia en los estadios del fútbol para que se puedan tomar medidas que sean más efectivas. Hay un compromiso muy fuerte para avanzar contra los violentos, tomar medidas muy positivas y que baje la incidencia de los problemas con el fútbol. Confío plenamente en que sean medidas para tomar impacto”.

Asimismo, Alonso habló del partido del sábado entre Danubio vs Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura fijado en Jardines del Hipódromo.

Luego de los sucesos acaecidos con los hinchas danubianos al intentar agredir este martes a la noche a sus jugadores, indicó: "Ya hay medidas concretas para el fin de semana. Le trasladamos al presidente de Danubio (Tabaré Fierro) que seguramente ese partido se juegue sin público porque cae en un momento especial, con dos incidentes de carácter grave. El contexto indica que no debe jugarse con público. Es un tema preventivo”.