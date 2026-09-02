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Atenas de San Carlos vs Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre busca seguir puntero en su grupo en su visita a Maldonado

Seguí aquí EN VIVO toda la previa y el partido entre Atenas de San Carlos vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay

2 de septiembre 2026 - 18:56hs
Diego Laxalt

Diego Laxalt

Foto: @OficialCAP

EN VIVO

Peñarol viajó a Maldonado para jugar como visitante este miércoles a la hora 20 ante Atenas de San Carlos por la segunda fecha de su serie de la Copa AUF Uruguay, en la cual comenzó ganando la semana pasada tras vencer 1-0 a Montevideo City Torque, y en este compromiso, buscará la punta en soledad.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

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Atenas también está en el Estadio Domingo Burgueño

Los locales ya se encuentran en su vestuario a la espera del partido por Copa AUF Uruguay.

Peñarol llegó a Maldonado

Los carboneros se encuentran ya en la capital fernandina para enfrentar a Atenas de San Carlos.

Los jugadores que convocó Diego Aguirre ante Atenas de San Carlos

Con la sorpresa de Luis Angulo, quien por ahora no viaja a Talleres de Córdoba -que había pedido su regreso-, el DT carbonero dio la lista de los convocados.

Estos son los convocados de Atenas de San Carlos

Aquí está el plantel de los carolinos para enfrentar a Peñarol:

Pese a la posibilidad del paro de parte de la Mutual, Peñarol viajó a Maldonado porque le admitieron que se juega el encuentro

Los carboneros aguardaron hasta último momento para viajar a Maldonado para jugar el compromiso, a la espera de si la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tomaba alguna resolución de parar la actividad debido al ingreso de hinchas de Danubio para golpear a sus futbolistas este martes ante Montevideo City Torque. Como recibieron la confirmación de que se jugaba, los de Diego Aguirre viajaron.

Diego Aguirre otra vez apuesta por varios juveniles

Tal como aconteció en el debut de la semana pasada con el triunfo ante Montevideo City Torque por 1-0, el DT carbonero vuelve a apostar por jóvenes de la cantera.

Los dos equipos jugarán con una oncena de alternativa, aunque más Peñarol

Los carboneros, tal como sucedió la semana pasada en la victoria por 1-0 ante Montevideo City Torque, jugarán con un equipo con muchos juveniles. Atenas alternará entre titulares y suplentes.

Comienza la cobertura del partido Atenas de San Carlos vs Peñarol por Copa AUF Uruguay

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro entre Atenas vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay.

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