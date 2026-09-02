Atenas de San Carlos vs Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre busca seguir puntero en su grupo en su visita a Maldonado

Pese a la posibilidad del paro de parte de la Mutual, Peñarol viajó a Maldonado porque le admitieron que se juega el encuentro

Los carboneros aguardaron hasta último momento para viajar a Maldonado para jugar el compromiso, a la espera de si la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tomaba alguna resolución de parar la actividad debido al ingreso de hinchas de Danubio para golpear a sus futbolistas este martes ante Montevideo City Torque. Como recibieron la confirmación de que se jugaba, los de Diego Aguirre viajaron.