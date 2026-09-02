Peñarol viajó a Maldonado para jugar como visitante este miércoles a la hora 20 ante Atenas de San Carlos por la segunda fecha de su serie de la Copa AUF Uruguay, en la cual comenzó ganando la semana pasada tras vencer 1-0 a Montevideo City Torque, y en este compromiso, buscará la punta en soledad.
Atenas de San Carlos vs Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre busca seguir puntero en su grupo en su visita a Maldonado
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