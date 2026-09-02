Kevin Martínez, golero de Danubio, publicó una carta luego de tomarse a golpes con un hincha del club que invadió la cancha para agredir a sus compañeros

El golero de Danubio , Kevin Martínez, publicó este miércoles una carta a través de su cuenta de Instagram pidiendo disculpas por la situación de violencia que protagonizó el martes por la noche en el estadio Charrúa al final del partido que su equipo perdía 2-0 contra Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay.

En tiempo agregado de ese partido, cuando City Torque ganaba 2-0, hinchas de Danubio invadieron la cancha para insultar y agredir a sus propios futbolistas.

Martínez saltó en defensa de sus compañeros y se trenzó a golpes con uno de los hinchas.

"Hoy me toca dar la cara. Después de lo sucedido ayer, quiero expresar públicamente mi repudio a cualquier forma de violencia y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad que me corresponde", comenzó diciendo el golero que ha integrado procesos de selecciones juveniles con Uruguay.

Mutual de Futbolistas adelantó su reunión tras los incidentes de Danubio y analiza si para el fútbol, con un antecedente reciente y en día de partidos por Copa AUF Uruguay

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"Soy consciente de que, como jugador profesional y especialmente como alguien que se formó desde las divisiones juveniles y lleva toda su vida futbolística dentro de este club, tengo una responsabilidad que va mucho más allá de entrar a una cancha. Represento a Danubio, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a una hinchada que confía en nosotros. Por eso quiero pedir disculpas a todos", escribió.

"No voy a esconderme detrás de excusas. Me hago responsable de mis actos y de las consecuencias que correspondan. Sé que vestir esta camiseta implica estar a la altura, no solamente en los buenos momentos, sino también cuando las cosas no salen como uno espera. La violencia no representa los valores con los que me formé en Danubio, ni los valores que quiero representar como profesional y como persona", agregó.

"Me toca aprender de este momento, trabajar para que no vuelva a suceder y demostrar con hechos, y no solamente con palabras, que puedo estar a la altura de la responsabilidad que significa defender esta camiseta. Gracias a quienes estuvieron, a quienes me apoyan y también a quienes hoy están decepcionados. Entiendo cada una de esas reacciones. Ahora toca trabajar, aprender y seguir".

El comunicado del golero se suma al que emitió el propio Danubio este miércoles.

La Mutual de futbolistas está encima del tema y no se descarta una nueva paralización del fútbol.