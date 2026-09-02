Mutual de Futbolistas adelantó su reunión tras los incidentes de Danubio y analiza si para el fútbol, con un antecedente reciente y en día de partidos por Copa AUF Uruguay

Las autoridades de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) se reúnen a las 10:30 horas de este miércoles para analizar lo ocurrido este martes en el partido Montevideo City Torque vs Danubio , en el que hinchas franjeados ingresaron a la cancha a agredir a jugadores de su propio equipo.

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El hecho ocurrió en el encuentro por la Copa AUF Uruguay jugado en el Estadio Charrúa, cuando finalizaba el mismo y los de Maroñas perdían por 2-0, una nueva derrota en un mal momento deportivo del equipo que busca zafar del descenso.

Hinchas franjeados saltaron de la tribuna a la cancha e ingresaron para agredir jugadores, lo que llevó a una reacción del golero Kevin Martínez, quien defendió a sus compañeros.

Tras los hechos, que se viralizaron en videos y que se replicaron en medios internacionales, la Mutual realiza una reunión este miércoles por la mañana para ver si toman medidas.

Hinchas de Danubio invadieron la cancha y agredieron a los futbolistas en la derrota ante Torque por la Copa AUF Uruguay; la Mutual analiza si para o no el fútbol

Así están las tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay, con Peñarol primero en su grupo y Nacional segundo; Torque venció a Danubio y Wanderers y Cerro igualaron

Según supo Referí, será a la hora 10:30 y no al mediodía, como se había informado en un principio.

La MUFP adelantó el encuentro de sus autoridades en una jornada en la que hay fútbol por la Copa AUF Uruguay, con cuatro partidos.

A las 15:00 jugarán Cerrito vs Deportivo Maldonado en el Parque Maracaná y Central Español vs Juventud en el Palermo. Después, a las 17:00 en el Parque Viera, Liverpool recibirá a Boston River.

Y por último, Peñarol visita a Atenas de San Carlos en el Campus de Maldonado a la hora 20:00. Los carboneros tienen pensado viajar a las 15:00 rumbo a la capital fernandina.

Además, este jueves habrá otros cuatros partidos: River Plate vs Nacional, Rentistas vs Plaza Colonia, Albion vs Progreso, Oriental de La Paz vs Racing.

El antecedente reciente que marcó un paro

La Mutual decretó un paro en el fútbol uruguayo hace poco menos de dos meses, el pasado sábado 18 de julio, por agresión a un futbolista en un partido de Segunda División Profesional.

El hecho ocurrió en el clásico Rentistas vs Cerrito, a raíz de una agresión que sufrió el futbolista de los locales Jean Martínez.

Ese paro de toda la actividad profesional determinó que quedaran inconclusas las etapas que se disputaban ese fin de semana, tanto en Primera como en Segunda división.

Peñarol visita Jardines

El próximo sábado, por el Torneo Clausura, Danubio recibirá a Peñarol en Jardines del Hipódromo.

A raíz de los incidentes, y en caso de que no haya paro, no se descarta que el encuentro se dispute a puertas cerradas, sin hinchas.