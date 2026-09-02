Juan Román Riquelme habló sobre el posible regreso de Messi al fútbol argentino: "Que siga en Estados Unidos"

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y exjugador de la selección Argentina, dejó sus sensaciones sobre el retiro de Lionel Messi de la albiceleste y llenó de elogios a su excompañero, además de entrar en detalles sobre el motivo por el cual cree que lo mejor sería que no vuelva al fútbol argentino.
En diálogo con el canal Tyc Sports, Riquelme comenzó relatando: "Creo que hay que agradecerle, mucho más. ¿Qué más le vamos a pedir, con todo lo que ha hecho? Ha cumplido con todo lo que soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos. Sin dudas, no sé si será el mejor de todos los tiempos pero está ahí nomás. Nunca un jugador de fútbol pudo ser el mejor durante tantos años, es increíble".
Juan Román Riquelme y Messi
"Se merece todo el amor que los argentinos le están dando porque se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y al final lo consiguió todo. El de arriba fue justo con él y eso es maravilloso. Ahora a darle cariño, darle amor -que es lo que se merece- y agradecerle por todo lo que ha hecho por el fútbol argentino y el fútbol en si, porque todo el planeta lo ama y lo tiene merecido", continuo.
Riquelme y Messi compartieron equipo y juntos lograron ganadores de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, un vínculo que llevó a que la Pulga esté presente en el partido despedida de Román en 2023 y que perdura entre los dos:"Siempre hablo con él, tengo una relación muy linda. Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso es único. El cariño, el respeto que nos tenemos es lo más grande".
"Todo el tiempo te voy a repetir lo mismo, yo no sé si vamos a volver a tener la suerte de tener un jugador como él. Cuando pasó lo de Maradona creíamos que no iba a pasar nunca más y pasó otro igual o mejor. Somos muy afortunados los argentinos. Ahora que disfrute de jugar a la pelota en Estados Unidos hasta el día en que él quiera y los argentinos siempre le vamos a dar mucho cariño, mucho amor, que es lo que es lo que se merece", destacó.
Riquelme sobre una posible llegada de Lionel Messi al fútbol argentino
Por último, Román explicó el motivo por el cual cree que lo mejor para Messi sería permanecer en la MLS y regresar al fútbol argentino. "Yo creo que él con lo que ha vivido en el Mundial ya me parece que se siente contento. Es único, es irrepetible. Lo ha tenido muy fácil para jugar para la Selección de España y eligió jugar con la camiseta de nuestro país, hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga ganas. Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino", explicó.