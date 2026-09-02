"Lo que hemos hecho no ha sido suficiente": el mensaje de Cosse y las repercusiones políticas tras intento de femicidio en la Facultad de Medicina

La vicepresidenta de la República Carolina Cosse afirmó, tras el intento de femicidio en la Universidad de la República (Udelar), que no han hecho lo suficiente para neutralizar estos casos.

Por la tarde del martes, una estudiante de 19 años fue apuñalada por otro joven de su misma edad en el anexo de la Facultad de Medicina . Ambos eran compañeros de generación. La víctima, quien tiene varias heridas cortantes en la cara y en el abdomen, está fuera de peligro y fue trasladada a un centro de salud. El agresor, quien no tiene antecedentes, está detenido .

Varios testigos señalaron haber visto "conductas bastante persecutorias" por parte del agresor y también "obsesivas" hacia la joven . Ella, en tanto, "siempre lo rechazó". Una de las hipótesis, entonces, es que ese rechazo desencadenó el episodio de violencia.

Una estudiante fue apuñalada por un compañero de clase en la Facultad de Medicina: testigos dijeron que el agresor estaba obsesionado con ella

"Toda mi solidaridad y absoluto respaldo a la comunidad universitaria ante el horror ocurrido ayer en la Facultad de Medicina. La violencia de género es intolerable ", escribió Cosse este miércoles en sus redes sociales.

Toda mi solidaridad y absoluto respaldo a la comunidad universitaria ante el horror ocurrido ayer en la Facultad de Medicina. La violencia de género es intolerable. Tenemos que hacer más, porque lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Los discursos que naturalizan la violencia…

"Tenemos que hacer más, porque lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Los discursos que naturalizan la violencia y el odio tienen consecuencias y como sociedad no podemos mirar para otro lado", sentenció la vice, quien se solidarizó con la joven, su familia y compañeros.

Además compartió un comunicado de la Udelar en que el organismo se comprometió a brindar "todas las herramientas a su alcance" para apoyar a la víctima y fortalecer "los caminos institucionales". Por su parte, la Asociación de Estudiantes de Medicina convocó a un paro estudiantil de 24 horas para este miércoles 2 de setiembre.

Exalumnos del liceo del agresor afirmaron en un comunicado que ya habían vivido situaciones de violencia vinculadas al joven. "Todos nosotros, de forma directa o a través de compañeras y conocidas, vivimos situaciones de violencia y acoso constante por parte de la misma persona: Federico Lamaita Chareli", escribieron.

Detallaron que hubo "miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso sistemático a través de redes sociales, amenazas e incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase", algo que según ellos "fue desestimado por la institución".

El caso llegó hasta el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, que anunció que presentará un pedido de informes para saber si las autoridades del liceo recibieron estas denuncias y conocer qué medidas se tomaron en tal caso, así como si se puso en conocimiento "a la Policía, Fiscalía, Inau u otro organismo público".

PEDIDO DE INFORMES



Señora Presidenta de la Asamblea General:



Al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, a efectos de que sea remitido a la… — Sebastian Da Silva (@camboue) September 2, 2026

Una de las fotos del agresor que circula en redes sociales es junto al diputado opositor Gustavo Salle. La representante del Frente Amplio, Inés Cortés, afirmó que "los discursos de odio tienen impactos directos en la vida de las personas". "El femicida de hoy, es un seguidor activo de un diputado que cuestiona diariamente la existencia de la violencia basada en género. No es un 'loco' suelto, es la sistematización del odio y la misoginia", agregó la legisladora en su cuenta de X (exTwitter).

Los discursos de odio tienen impactos directos en la vida de las personas.

El femicida de hoy, es un seguidor activo de un diputado que cuestiona diariamente la existencia de la violencia basada en género.

No es un "loco" suelto, es la sistematización del odio y la misoginia. — Inés Cortés (@Ines_Cortess) September 2, 2026

La publicación fue respondida por el senador Da Silva. "Miren, observen. Ahora la culpa la tiene Salle. Callarse es digno, y no politizar una desgracia mucho más digno", contestó el nacionalista.