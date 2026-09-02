La selección Argentina se llena de interrogantes sin Lionel Messi y con la duda de Lionel Scaloni

La noticia del retiro de Lionel Messi de la selección argentina no tomó por sorpresa a la Albiceleste , pero la baja de su capitán, figura y máximo goleador histórico representa un impacto enorme en el futuro del subcampeón del mundo que traerá distintas repercusiones puertas adentro e impactará de una manera particular.

Al adiós del astro de 39 años, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, se suman las dudas por la continuidad del seleccionador Lionel Scaloni y de otras figuras, incluido el golero Emiliano "Dibu" Martínez .

Durante 21 años, el 10 unió su carrera a la camiseta celeste y blanca, con tropiezos en los inicios y abrazado a la gloria en la madurez.

Desde el lunes deja un vacío que los tricampeones mundiales deberán asimilar , caso comparable con el que significó hace más de tres décadas la salida de Diego Maradona .

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"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", dijo Messi al anunciar su despedida de la selección.

Lionel Messi ayudó a la selección Argentina a llegar a la final del Mundial de 2026 en julio. Getty Images

La Pulga brilló hasta última hora con una faena inolvidable en el Mundial de Norteamérica 2026, donde anotó ocho goles y fue decisivo para llevar a Argentina hasta la final del 19 de julio, más allá del tropiezo contra España (1-0).

"La sensación que nos invade a todos es ¿y ahora cómo seguimos? No es cualquiera el que se fue, es nuestro orgullo, el tipo al que todos admiraban", escribió el periodista deportivo Hugo Balassone en TyC Sports.

"La Selección Argentina pasa a ser un poco más terrenal sin él. Habrá que reconstruirla porque es una marca pesada, porque es un escudo inmenso y hay una historia que defender. Pero imaginarla sin Messi es muy fuerte", agregó.

Barajar de nuevo para la selección Argentina

La Albiceleste deberá entonces afrontar un camino nuevo con varias incógnitas que resolver.

Lionel Scaloni, artífice desde el banquillo de la era dorada de la selección, ha dejado la puerta más que abierta para su salida al término de su contrato, a finales de 2026.

El técnico de 48 años cuenta con una aprobación indiscutida de jugadores, dirigentes e hinchas para continuar, pero ha dicho que necesita reflexionar sobre su futuro.

"No sé si se puede hacer algo tan grande como esto", dijo tras perder la final con España.

Lionel Scaloni Foto: Paul Ellis/AFP

La situación no es menor: en caso de seguir, deberá rearmar una selección que ya no girará alrededor de Messi y tampoco tendrá al segundo capitán, el central Nicolás Otamendi, retirado del equipo nacional tras el Mundial.

Es probable que Scaloni le comunique su determinación a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las próximas semanas. Si decide no continuar, el dirigente tendrá cerca de cuatro meses para buscar un reemplazante.

Por el momento, Argentina no tiene amistosos confirmados para la próxima ventana internacional, que arrancará dentro de tres semanas, aunque la idea de la AFA es homenajear a Messi ante su público.

Scaloni, o el entrenador que lo suceda, tendrá que realizar otros movimientos dentro de un plantel que lo ganó todo: el Mundial 2022, las Copas Américas de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Un equipo por reconstruir ¿con Lionel Scaloni?

Algunos jugadores han cumplido un ciclo por razones de edad y proyección hacia la Copa del Mundo de 2030, problemas físicos o rendimientos que no alcanzaron el nivel esperado.

El mediocampista Leandro Paredes, de 32 años, puso en duda su continuidad en una entrevista con el canal local TN este martes: "El que no esté él (Messi) va a hacer difícil que todo siga funcionando igual".

El "Dibu" Martínez, de 33 años, también sembró preguntas tras la final mundialista: "Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado".

Además, Argentina deberá jugar varios partidos con ausencias importantes, ya que los titulares Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada deben cumplir varias fechas de suspensión tras los incidentes con jugadores de España luego de la final.

El equipo ya está clasificado a la próxima Copa del Mundo por ser uno de los países anfitriones. Como aún no está resuelta la cantidad de participantes, también resta definir si disputará la eliminatoria sudamericana.

A partir de estos interrogantes, potenciados por la ausencia de su jugador emblema, Argentina enfrenta semanas decisivas para su futuro y seguramente pensando en una nueva era comandada por jugadores como Cristian Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

"Hay más de una docena de jugadores que jugaron la última Copa, con ganas y edad para seguir adelante, llevando el estandarte albiceleste que nos une", confió el experto deportivo Alejandro Fabbri en una columna en TyC Sports.

FUENTE: AFP