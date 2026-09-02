Le emotiva despedida de José María Giménez de Atlético de Madrid, tras 13 años en el club, "toda una vida", al pasar a Deportivo de La Coruña; mirá el video

El zaguero uruguayo José María Giménez se despidió de Atlético de Madrid con un emotivo video en el que repasó su ciclo de 13 años en el club colchonero, desde donde pasó a Deportivo La Coruña este martes.

“Y bueno, la verdad estoy muy contento por lo que estoy viviendo y sinceramente es un sueño”, decía el zaguero a sus 18 años cuando fue fichado por Atlético a Danubio, club en el que se formó y debutó en el fútbol uruguayo.

Con esa frase comienza el video que luego muestra el presente y los mejores momentos de Josema, quien cuenta sus sensaciones al dejar el club.

“Muchas emociones, muchas sensaciones, evidentemente son todas muy buenas. Toda una vida, vine con 18 años, aprendí lo que es el Atlético de Madrid , lo que es la unión, la comunidad hay una comunión tremenda entre hincha y jugadores y club. Esos momentos que han grabado”, expresó.

Después de 13 años en Atlético de Madrid, José María Giménez cambia de club en el último día del período de pases en España

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José María Giménez en Atlético de Madrid

“Yo creo que el hincha del Atlético Madrid sabe también lo que me dejo por el camiseta, lo que significa para mí esta camiseta, este club y estos colores. Para mí son todo”, dijo el uruguayo.

El video compartido en su Instagram lleva el mensaje del jugador con la frase “los quiero”, a lo que desde las redes de los colchoneros le respondieron “te amamos”.

Además, muchos compañeros y futbolistas le dejaron comentarios de ánimo y reconocimiento .

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Cambio de equipo tras 13 años

Por primera vez en trece años, desde su irrupción en el Atlético de Madrid en 2013-14, el defensa uruguayo José María Giménez, campeón de cinco de los ocho títulos de la era Diego Simeone, leyenda reciente del club y protagonista de 384 partidos en el equipo, se ha quedado sin sitio, cedido al Deportivo de La Coruña hasta final de temporada.

José María Giménez en Atlético de Madrid

Llegado en 2013, con apenas dos partidos en 2013-14, entre su juventud y la competencia con futbolistas como Diego Godín, Joao Miranda o Toby Alderweireld, ya fue campeón de la Liga y finalista de la Liga de Campeones en aquel ejercicio, pero su consolidación, paso a paso, fue después, desde 2014-15 en adelante. Fue capital. Hoy es prescindible.

Aún con contrato hasta 2028, con 31 años e internacional uruguayo en 99 ocasiones (acudió al Mundial 2026, pero no jugó ningún minuto por un esguince de tobillo sufrido antes con el Atlético), se va a Riazor con billete de regreso al Metropolitano al final del curso, tras ganar cinco títulos con el equipo de su vida, a lo largo de trece años.

Desde 2013 a 2026 ha sido campeón con el Atlético de la Liga en 2013-14 y 2020-21, la Supercopa de España en 2014, de la Liga Europa en 2017-18 y de la Supercopa continental en 2018.

José María Giménez en Atlético de Madrid

En total, Giménez ha disputado 384 partidos a las órdenes de Simeone en el Atlético. El primero fue el 14 de setiembre de 2013 contra el Almería en el Vicente Calderón. El último hasta ahora, a la espera de si vuelve en un futuro, fue el 29 de agosto, el pasado sábado, con sus 33 minutos jugador en el 1-3 al Sevilla.

Ya más suplente que titular en el pasado ejercicio, sobre todo a partir de la irrupción de Marc Pubill en diciembre del pasado año, la llegada del argentino Cristian ‘Cuti’ Romero más la continuidad del citado Pubill, Robin Le Normand y David Hancko posicionaron al central en la quinta opción en esa línea en cuanto ‘Cuti’ alcance el rodaje necesario para entrar en competición, tras incorporarse hace dos semanas procedente del Tottenham.

Su salida estaba sobre la mesa durante todo el verano. Incluso, a final de la pasada campaña, ya se intuía su posible marcha. El pasado 8 de mayo, publicó, en su cuenta de ‘Instagram’, una foto con la afición en el estadio Metropolitano y con una canción de fondo con la letra: “quisiera no decir adiós, pero debo marcharme”, antes del encuentro contra el Celta, entonces,





José María Giménez, novo xogador do Dépor.



Benvido, Giménez!



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Este curso había jugado dos de los tres encuentros de esta campaña, los dos últimos ante el Villarreal y el Sevilla, ambos desde el banquillo, tras no jugar ningún minuto en la primera jornada contra el Málaga.

Con base en EFE