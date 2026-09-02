El sorpresivo préstamo de Nacional a Albion, de su fichaje más caro a principios de año, que se anunció en el cierre del período de pases

“Velocidad para el ataque”. Con esa frase, Albion sorprendió este martes, día del cierre del período de pases del fútbol uruguayo de mitad de temporada, al anuncia a un nuevo refuerzo que llegó al “pionero” desde Nacional .

Se trata de Baltasar Barcia , el extremo cuya ficha pertenece a los tricolores y que cambia de equipo para jugar en el histórico club que busca la permanencia.

El pase llamó la atención porque el futbolista había llegado a los tricolores a principios de año procedente de Boston River y tras una disputada negociación, ya que Peñarol también lo tenía en carpeta.

Desde los tricolores, por el momento, no se comunicó la cesión.

Nacional cierra el período de pases con dos fichajes ofensivos: Nahuel Gelos y el argentino Alejandro Martínez

Se confirmó la lesión de Maximiliano Gómez tras realizarse estudios clínicos este martes; mirá el reporte de la sanidad de Nacional





es nuevo jugador de Albion.



¡Bienvenido, ! pic.twitter.com/roZii5LMTl — Albion Football Club (@albion_uy) September 2, 2026

El pase más caro en el verano tricolor

Según informó Nacional en el reporte del período de pases de principios de año que el club presentó en marzo, su fichaje más costoso en esa ventana fue el de Baltasar Barcia, proveniente de Independiente de Avellaneda (que lo cedió a Boston River en 2025).

El extremo llegó a los albos libre con una prima de US$ 700.000, 50.000 dólares más que los que Nacional pagó por Maximiliano Silvera, que también llegó libre con una prima de US$ 650.000 desde Peñarol.

A préstamo a Albion, segundo caso

Ahora Barcia se fue a Albion cedido a préstamo hasta fin de año, al no entrar en los planes del entrenador Daniel Carreño.

En ese sentido, Nacional fichó recientemente a dos extremos: Nahuel Gelos, de Miramar Misiones, y el argentino Alejandro Martínez, que llega desde Huracán.

Barcia, de 25 años, ha jugado 25 partidos con los tricolores, con 10 triunfos, 5 empates y 10 derrotas, con un gol en 1.319 minutos.

Así presentó Nacional a Baltasar Barcia, en el medio, en una imagen junto a Millán y Ebere

La última participación del extremo fue el 2 de agosto en el partido ante Progreso en el que fue suplente e ingresó para jugar 44 minutos. Luego, estuvo en el banco sin ingresar ante Boston River, Racing y Albion, por Copa AUF Uruguay, ya con Carreño, y con el actual DT no estuvo convocado ante Progreso ni en el clásico ante Peñarol.

Agustín Vera en Nacional

Su préstamo a Albion es un nuevo acuerdo de Nacional con el pionero, luego de la cesión a principios de año de Agustín Vera, quien fue fichado por los tricolores a Boston River en el comienzo de año y en ese mismo período de pases fue cedido.