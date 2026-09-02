Raúl Asencio, compañero de Federico Valverde en Real Madrid, fue condenado por conducir ebrio y afronta otro juicio por presunta difusión no consentida de un video sexual

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por conducir ebrio en Gran Canaria en agosto, confirmó este miércoles a la AFP una fuente judicial.

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El defensa central, de 23 años, superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Asencio fue condenado en un juicio celebrado en San Bartolomé de Tirajana, una localidad turística del sur de Gran Canaria (Islas Canarias), tras el incidente ocurrido el 16 de agosto .

El defensa, natural de Gran Canaria, no se encontraba con la planilla de Real Madrid de José Mourinho en ese momento porque seguía recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió a finales de julio.

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Presunta difusión no consentida de un vídeo sexual

Esta semana, Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

Raúl Asencio

Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el vídeo.

El juicio está previsto los días 3, 4 y 7 de setiembre.

AFP