Traspaso del casino Parque Hotel: IM pagará 22 sueldos por retiro incentivado a funcionarios y MEF le comprará muebles y slots por US$ 650.000

Este martes fue el primer día de la nueva historia del casino Parque Hotel del Parque Rodó . Luego de 111 años, el 1º de setiembre el edificio pasó a manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que le arrienda el local a la Intendencia de Montevideo. El local está cerrado y al momento no hay confirmación de cuándo volverá a abrir.

El motivo del traspaso ha sido largamente comentado: el casino genera pérdidas millonarias hace años a la comuna capitalina y ahora la Dirección General de Casinos buscará revertir ese déficit.

Pero aún no terminaron las erogaciones para la IM. En los próximos meses deberá hacer un último gasto por este inmueble que, en 2025, le generó pérdidas por $127 millones.

Según supo El Observador, la IM destinará aproximadamente US$3 millones para los retiros incentivados de 35 de los 44 funcionarios que tenía el casino.

En promedio, cada funcionario que acepte renunciar y jubilarse recibirá una cifra superior a los US$ 80.000.

El 19 de agosto, durante su comparecencia ante la Junta Departamental en el marco de la Rendición de Cuentas, el director de Desarrollo Económico de la IM, Camilo Benítez, explicó a los ediles los detalles del traspaso.

“Nos juntamos con los funcionarios de Casinos para ver quién se quedaba y quién se iba con un retiro incentivado. Hicimos varias propuestas, y el viernes pasado firmaron 35 de los 44 funcionarios que se van a adecuar y que tienen causal jubilatoria hasta el 31 de octubre de 2028. Los que ya tienen causal jubilatoria van a trabajar hasta el 30 de noviembre”, introdujo Benítez, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Para el incentivo se hizo una diferenciación entre los mayores de 60 años y los menores de 60 años. Los menores de 60 años “van a cobrar 22 partidas de un promedio de los últimos 3 meses de todas las incidencias”. Para el caso de los mayores de 60 la cifra baja a 20 “partidas” que se calculan de la misma manera, con el promedio de los últimos tres sueldos, donde se añaden “todas las incidencias”, como las compensaciones adicionales.

¿Qué pasa con los nueve funcionarios que no se jubilan? “Los que se mantienen en la intendencia van a conservar la compensación permanente a la persona, la utilidad neta del complemento de Casinos y una partida especial. Esta partida especial será de $ 15.000, porque ellos tienen una diferencia con el sexto día. Se trató de llegar a un acuerdo, por lo que, si ellos no hacen el sexto día, van a cobrar esta partida, y si hacen el sexto día, van a cobrar la diferencia”, explicó Benítez.

Aún no está definido a qué áreas de la comuna serán destinados.

Benítez concluyó que fue una “buena negociación”: “Hemos tenido nuestras rispideces con ellos, pero la verdad es que hemos llegado a un buen término”.

Este martes la IM comunicó la decisión en una resolución firmada por el intendente Mario Bergara, donde se pide la anuencia de la Junta Departamental. El pago del incentivo se abonará en dos cuotas iguales, la primera el 30 de noviembre y la segunda el 28 de febrero de 2027.

El pago del MEF y la duda de la oposición

Durante la comparecencia, el jerarca también detalló lo que percibirá la comuna de parte del MEF.

"Lo que se va a hacer es un contrato de arrendamiento por el lugar, la ex Casa de Andalucía, que es de USD 20.000 por 24 meses, y de USD 650.000 por todo el mobiliario y las máquinas slots que tenemos allí", dijo Benítez.

Sin embargo, el 27 de agosto la IM publicó dos resoluciones en las que no habla de arrendamiento del predio y compra de mobiliario, sino de dos comodatos de la IM al MEF por 30 días a partir del 1º de setiembre y prorrogable automáticamente por periodos iguales.

Por este motivo, el edil blanco Juan Ignacio Abdala presentó un pedido de informes en que consulta a la IM por qué "la disparidad entre el anuncio del Sr Director Camilo Benítez y el contenido de las resoluciones" firmadas por el intendente.