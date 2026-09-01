Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 2 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este miércoles 2 de setiembre una jornada con nieblas y neblinas durante la mañana, cielo mayormente nuboso y temperaturas máximas que alcanzarán los 23 °C en algunas zonas del país.

El viento también tendrá presencia durante la jornada, con rachas que podrán alcanzar los 50 km/h , principalmente en zonas costeras del oeste.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C .

Densa niebla cubrió Montevideo este martes y afectó la visibilidad: qué dice el pronóstico de Inumet

Metsul advierte por dos masas de aire frío: la primera llega este martes y otra mucho más intensa se espera para el fin de semana

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cubierto , y se registrarán nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste al noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h .

Para la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto. El viento será del noroeste entre 20 y 30 km/h y las rachas podrán ubicarse entre los 40 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en el este

Para el este, Inumet pronostica temperaturas de entre 5 °C y 20 °C.

La mañana estará nubosa, con nieblas y neblinas. Los vientos serán inicialmente variables de hasta 10 km/h y luego rotarán al sector norte, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche estará nuboso, con períodos de cubierto y neblinas. El viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Desmejora hacia la noche en el oeste

El oeste tendrá la temperatura máxima más alta del país, con 23 °C, mientras que la mínima será de 7 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de nieblas y neblinas. Los vientos serán del noreste al noroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche Inumet espera cielo nuboso, con períodos de cubierto, y anticipa que el tiempo estará "desmejorando hacia la noche".

Los vientos soplarán del noroeste entre 20 y 40 km/h y podrán registrarse rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

El pronóstico para el norte

En el norte del país, las temperaturas se ubicarán entre 8 °C y 22 °C.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del noreste y norte entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. El viento continuará del noreste y norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.