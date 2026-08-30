Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 31 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este lunes 31 de agosto una jornada con cielo nuboso y cubierto, presencia de nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas en varias zonas del interior.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 7 °C y 10 °C , mientras que las máximas alcanzarán entre 17 °C y 20 °C .

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C .

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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 30 de agosto

La mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas. El viento soplará del noreste a una velocidad de entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Para la tarde y la noche se prevé cielo cubierto a nuboso y vientos del sector este de entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Pronóstico para el este

En el este del país, la temperatura mínima será de 7 °C y la máxima llegará a 19 °C.

Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector este, de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Durante la tarde y la noche se esperan precipitaciones escasas y aisladas, aunque las condiciones irán mejorando. También habrá nieblas y neblinas, y el viento soplará del sureste y este a una velocidad de entre 20 y 40 kilómetros por hora.

Pronóstico para el oeste

Para el oeste se anuncia una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este, de entre 10 y 30 kilómetros por hora.

La nubosidad disminuirá durante la tarde y la noche. Se esperan lluvias escasas y aisladas, con posterior mejora, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del sureste y este, de entre 10 y 30 kilómetros por hora.

Pronóstico para el norte

En el norte del territorio, las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 20 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas. El viento soplará del sureste a una velocidad de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Para la tarde y la noche se prevé cielo cubierto a nuboso y lluvias aisladas, aunque el tiempo irá mejorando. Los vientos serán del sureste y sur, de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.