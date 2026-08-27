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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 28 de agosto

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C

27 de agosto de 2026 21:00 hs
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 28 de agosto una jornada con cielo mayormente cubierto y temperaturas que alcanzarán los 21 °C en el norte del país. Las lluvias y tormentas se concentrarán principalmente en el este y norte, mientras que las condiciones tenderán a mejorar en el oeste.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo este viernes?

En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C.

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.

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Para la tarde y noche se espera cielo cubierto a nuboso, con vientos del sureste de entre 20 y 30 km/h.

Pronóstico para el este

En el este, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 18 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas. Los vientos serán del sureste de entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas.

Durante la tarde y noche persistirá el cielo cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, aunque las condiciones irán mejorando. También se esperan neblinas y vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.

Pronóstico para el oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C.

En la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, pero con tendencia a mejorar. Soplarán vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.

En la tarde y noche estará cubierto a nuboso y algo nuboso, con vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.

Pronóstico para el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas.

Para la tarde y noche Inumet mantiene el pronóstico de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos soplarán del sur y sureste de entre 20 y 40 km/h.

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