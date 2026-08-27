Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 28 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 28 de agosto una jornada con cielo mayormente cubierto y temperaturas que alcanzarán los 21 °C en el norte del país. Las lluvias y tormentas se concentrarán principalmente en el este y norte, mientras que las condiciones tenderán a mejorar en el oeste.
¿Cómo estará el tiempo en Montevideo este viernes?
En Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet pronostica una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C.
Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.
Para la tarde y noche se espera cielo cubierto a nuboso, con vientos del sureste de entre 20 y 30 km/h.
Pronóstico para el este
En el este, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 18 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas. Los vientos serán del sureste de entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas.
Durante la tarde y noche persistirá el cielo cubierto a nuboso, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, aunque las condiciones irán mejorando. También se esperan neblinas y vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.
Pronóstico para el oeste
Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C.
En la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, pero con tendencia a mejorar. Soplarán vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.
En la tarde y noche estará cubierto a nuboso y algo nuboso, con vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.
Pronóstico para el norte
El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 21 °C.
Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a tormentas.
Para la tarde y noche Inumet mantiene el pronóstico de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos soplarán del sur y sureste de entre 20 y 40 km/h.