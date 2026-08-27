Este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y severas, y dos alertas amarillas por tormentas puntualmente fuertes. En este marco, vecinos de diferentes departamentos del país publicaron videos y fotos en sus redes sociales donde se documentó granizada, precipitaciones copiosas y la caída de rayos.
Videos: caída de granizo y tormenta eléctrica en varios puntos del país afectados por alertas climáticas
Inumet advirtió este jueves por tormentas fuertes y severas que ya está afectando varias zonas del país, entre caída de granizo, lluvias torrenciales y tormenta eléctrica