Videos: caída de granizo y tormenta eléctrica en varios puntos del país afectados por alertas climáticas

Este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y severas, y dos alertas amarillas por tormentas puntualmente fuertes. En este marco, vecinos de diferentes departamentos del país publicaron videos y fotos en sus redes sociales donde se documentó granizada, precipitaciones copiosas y la caída de rayos.

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En Tacuarembó y Paysandú, la caída de granizo se dio a la misma vez que se desarrollaba una tormenta eléctrica. En los videos compartidos por X y Facebook se puede notar el tamaño de los trozos de hielo y la lluvia abundante.

GRANIZADA | Caída de granizo en este momento con intensa actividad eléctrica cerca de la ciudad de Tacuarembó.

Video vía Laura Borlinkez pic.twitter.com/JssWSs81Lc — Mati Mederos (@MatiMederosURU) August 27, 2026 Vivero Santana, Guichón, Paysandú. Lluvia y granizo. pic.twitter.com/3YLsTlBn5d — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) August 27, 2026 Camino Guichón a Pueblo Beisso (en el departamento de Paysandú, Uruguay) pic.twitter.com/sB9M0AF0eF — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) August 27, 2026 En Melo, Cerro Largo, un rayo cayó sobre una palmera y el hecho fue grabado por una vecina de la localidad.