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Videos: caída de granizo y tormenta eléctrica en varios puntos del país afectados por alertas climáticas

Inumet advirtió este jueves por tormentas fuertes y severas que ya está afectando varias zonas del país, entre caída de granizo, lluvias torrenciales y tormenta eléctrica

27 de agosto de 2026 18:37 hs
Granizo en zona San Manuel, Paysandú
Foto: Matias Clima Meteo vía X

Este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y severas, y dos alertas amarillas por tormentas puntualmente fuertes. En este marco, vecinos de diferentes departamentos del país publicaron videos y fotos en sus redes sociales donde se documentó granizada, precipitaciones copiosas y la caída de rayos.

En Tacuarembó y Paysandú, la caída de granizo se dio a la misma vez que se desarrollaba una tormenta eléctrica. En los videos compartidos por X y Facebook se puede notar el tamaño de los trozos de hielo y la lluvia abundante.

En Melo, Cerro Largo, un rayo cayó sobre una palmera y el hecho fue grabado por una vecina de la localidad.

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Por otra parte, en los departamentos de Maldonado, Treinta y Tres y Durazno también se pudo observar abundantes precipitaciones.

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