Ambev anunció la reapertura de Cervecería y Maltería Paysandú en enero de 2027

El grupo Ambev (propietario de Fábricas Nacionales de Cerveza) anunció este miércoles el reinicio de las actividades de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) a principios del año próximo . La reapertura incluye el despido de 30 trabajadores de la planta sanducera .

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La empresa informó que tras un proceso de análisis y evaluación de las condiciones de mercado y de la competitividad del negocio en Uruguay comunicó al sindicato su decisión de avanzar con el reinicio de las actividades. La intención es que la planta sanducera reabra el 1º de enero de 2027.

“ La decisión es el resultado de meses de trabajo y evaluación de distintas alternativas para mantener la viabilidad de la operación en Paysandú , en un contexto especialmente desafiante para la industria, en el que los altos costos de producción local se combinan con exceso de oferta de malta en la región”, dijo la empresa.

Ambev expresó que la reapertura estará acompañada por una “ reestructuración organizacional que impactará aproximadamente en 30 personas y que implica también que la maltería operará con volúmenes de producción más bajos que los registrados en períodos anteriores” .

Esa decisión, complementó, es necesaria para poder retomar la producción, readecuando la operación a las condiciones actuales del mercado.

Cympay estaba inactiva desde marzo y con la gran parte del personal en el seguro de paro.

Ambev también es dueña de Maltería Uruguay (MUSA) que opera sin dificultades en Nueva Palmira.