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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 26 de agosto

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a 19 °C, según el pronóstico de Inumet

26 de agosto de 2026 7:11 hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 26 de agosto una jornada con temperaturas en ascenso, con máximas que alcanzarán los 25 °C en el norte del país, aunque con cielo mayormente nuboso y baja probabilidad de lluvias en algunas zonas.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a 19 °C. Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso, mientras que para la tarde y la noche se espera cielo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones.

Los vientos soplarán del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h durante toda la jornada.

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¿Cómo estará el tiempo en el este?

Para la zona este, Inumet pronostica una mínima de 4 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, además de nieblas y neblinas. Por la tarde y la noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso.

El viento será del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, principalmente en las zonas costeras durante la mañana.

El pronóstico para el oeste

En el oeste del país se espera una mínima de 5 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso. Para la tarde y la noche continuará nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas.

Los vientos serán del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hasta 25 °C en el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 6 °C y una máxima de 25 °C.

Durante la mañana se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, además de neblinas y bancos de niebla.

Por la tarde y la noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso y neblinas. Los vientos serán del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h hacia la segunda mitad del día.

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