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BPS confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para setiembre de 2026: aquí todas las fechas

El cronograma había sido aprobado por el directorio del organismo en noviembre de 2025 y, según informó el BPS, puede estar sujeto a modificaciones

17 de agosto de 2026 12:12 hs
Fachada del edificio del BPS
Fachada del edificio del BPS Leonardo Carreño

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó el calendario de pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones en setiembre de 2026, correspondientes al mes de agosto.

Las fechas varían según la modalidad de cobro y el lugar de residencia de los beneficiarios. El cronograma había sido aprobado por el directorio del organismo en noviembre de 2025 y, según informó el BPS, puede estar sujeto a modificaciones.

¿Cuándo se cobran las jubilaciones en setiembre de 2026?

Los beneficiarios que cobran su jubilación, pensión u otra prestación mediante depósito en bancos o instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) recibirán el dinero el miércoles 2 de setiembre.

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Quienes cobran a través de empresas contratistas, como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos, podrán hacerlo entre el jueves 3 y el lunes 21 de setiembre.

En Montevideo, quienes cobran jubilaciones, pensiones a la vejez y otras pasividades en las oficinas del BPS tendrán un calendario que se extenderá desde el miércoles 2 hasta el lunes 21 de setiembre, según el número de cédula.

Fechas de cobro de BPS en el interior

Para los beneficiarios del interior que cobran mediante las giras de pago del BPS, el calendario irá desde el jueves 3 hasta el martes 8 de setiembre.

La fecha correspondiente a cada beneficiario deberá consultarse en la agencia elegida.

En tanto, quienes reciben el dinero mediante depósito bancario o Iedes cobrarán el miércoles 2 de setiembre, al igual que en Montevideo.

Los pagos mediante Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos estarán disponibles entre el 3 y el 21 de setiembre. El BPS dispone además de un servicio en línea que permite consultar la fecha y el lugar de cobro de cada prestación utilizando el número de cédula del beneficiario.

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