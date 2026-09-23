BPS confirmó las fechas de cobro de subsidios en octubre de 2026: cuándo se paga cada prestación

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó las fechas de pago de los subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad correspondientes a setiembre , que serán abonados durante octubre de 2026 .

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El calendario establece distintas fechas según si el beneficiario cobra en las oficinas del organismo, a través de redes de cobranza o mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.

En Montevideo , quienes cobren los subsidios por desempleo —tanto por despido como por suspensión—, enfermedad, maternidad o paternidad en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo desde el viernes 2 hasta el miércoles 21 de octubre .

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Para quienes cobran mediante empresas contratistas , como Abitab, RedPagos y Anda, el período de pagos comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 21 de octubre .

En tanto, los depósitos realizados a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) estarán disponibles desde el viernes 2 de octubre.

Fechas de cobro de BPS en el interior

Para los beneficiarios que viven en el interior del país, los pagos mediante bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico también se realizarán el viernes 2 de octubre.

Quienes cobren a través de Abitab, RedPagos, Anda u otras empresas contratistas podrán hacerlo desde el lunes 5 hasta el miércoles 21 de octubre.

Las fechas forman parte del calendario de pasividades y activos para 2026, aprobado por el directorio del BPS en noviembre de 2025.

¿Qué se necesita para cobrar un subsidio de BPS?

Los titulares de las prestaciones deberán presentar su cédula de identidad vigente para efectuar el cobro.

En caso de que el trámite sea realizado por un apoderado, tutor o curador, deberá presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular de la prestación.

Los beneficiarios también pueden consultar de forma individual la fecha y el lugar asignados para el cobro mediante el servicio en línea del BPS.