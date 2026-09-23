Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Los espectaculares tatuajes de sus hijas que lleva Maxi Gómez en sus piernas y que el delantero de Nacional dio a conocer

El atacante compartió fotos en sus redes del trabajo que realizó el tatuador Nicolás Piñeyro

23 de septiembre de 2026 8:29 hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

Maxi Gómez, delantero y figura de Nacional, clave en el triunfo del pasado domingo ante Defensor al marcar dos goles en la remontada 3-2, dio a conocer los dos tatuajes que lleva en sus piernas dedicados a sus hijas.

El atacante compartió fotos en sus redes del trabajo que realizó el tatuador Nicolás Piñeyro.

Los tatuajes de Maxi Gómez con las fotos de sus hijas

Los tatuajes de Maxi Gómez con las fotos de sus hijas

Se trata de los rostros de sus hijas, uno en cada uno de sus gemelos.

En la pierna izquierda está el tatuaje de su hija mayor Catalina, con la fecha de su nacimiento en 2022.

Daniel Carreño tras el triunfo de Nacional con tres goles en 4 minutos: del "trato de sacarme los cucos" al "Maxi Gómez es el mejor del fútbol uruguayo"

El efecto Maxi Gómez: Nacional solo ganó un partido por la Liga AUF Uruguaya sin el delantero, que participó en cuatro de cada 10 goles del bolso en 2026

Los tatuajes de Maxi Gómez con las fotos de sus hijas

Los tatuajes de Maxi Gómez con las fotos de sus hijas

Y ahora sumó la imagen de su segunda hija, Oriana, nacida en octubre del año pasado.

Maxi Gómez y el tatuador Nicolás Piñeyro

Maxi Gómez y el tatuador Nicolás Piñeyro

“El número 1 en lo suyo, muchas gracias amigo por el trabajo, quedó soñado”, le escribió Gómez al tatuador, a quien le obsequió una camiseta de Nacional con su nombre y el número 9.

Las más leídas

Tras lesionar a Federico Valverde, el "villano" Kang-in Lee viajó a Corea del Sur para enfrentarse a Uruguay en el segundo amistoso de Diego Forlán

El Comité Técnico de Árbitros dijo que era "roja a Kang-in Lee por la falta a Valverde"; el uruguayo tiene roto el ligamento del tobillo y es baja por semanas

Uruguay vs Japón: el debut de Diego Forlán como entrenador de la selección, día, hora y dónde verlo

"Estaba muerto mentalmente": fuerte denuncia de arquero argentino al DT Julio Fuentes y a La Luz SAD que terminó en la justicia con intervención de la Mutual de Futbolistas

Temas

Maximiliano Gómez Nacional tatuajes tatuajes en el fútbol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos