Los espectaculares tatuajes de sus hijas que lleva Maxi Gómez en sus piernas y que el delantero de Nacional dio a conocer

Maxi Gómez , delantero y figura de Nacional , clave en el triunfo del pasado domingo ante Defensor al marcar dos goles en la remontada 3-2, dio a conocer los dos tatuajes que lleva en sus piernas dedicados a sus hijas.

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El atacante compartió fotos en sus redes del trabajo que realizó el tatuador Nicolás Piñeyro.

Se trata de los rostros de sus hijas, uno en cada uno de sus gemelos.

Los tatuajes de Maxi Gómez con las fotos de sus hijas

En la pierna izquierda está el tatuaje de su hija mayor Catalina , con la fecha de su nacimiento en 2022.

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Los tatuajes de Maxi Gómez con las fotos de sus hijas

Y ahora sumó la imagen de su segunda hija, Oriana, nacida en octubre del año pasado.

Maxi Gómez y el tatuador Nicolás Piñeyro

“El número 1 en lo suyo, muchas gracias amigo por el trabajo, quedó soñado”, le escribió Gómez al tatuador, a quien le obsequió una camiseta de Nacional con su nombre y el número 9.