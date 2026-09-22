"Estaba muerto mentalmente": fuerte denuncia de arquero argentino al DT Julio Fuentes y a La Luz SAD que terminó en la justicia con intervención de la Mutual de Futbolistas

Mauricio Aquino , arquero argentino que a principios de este año llegó a La Luz SAD de la Segunda división del fútbol uruguayo, hizo una fuerte denuncia al entrenador Julio Fuentes y a dicho club luego de ser apartado del plantel y llevar el caso a la justicia por incumplimiento de contrato .

Este lunes el golero dio a conocer su caso, luego de que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) lo asesorara y también informara de la situación, pero sin dar su nombre.

“Hoy puedo contar todo”, señaló Aquino en un posteo de Instagram. “Hace un tiempo firmé por un año en La Luz FC, B de Uruguay. Me fui de Argentina con mi familia con mucha ilusión, dejando otras propuestas para vivir esa experiencia”.

“No fue como soñé. Desde el primer momento el DT J.F me las hizo pasar mal, con comentarios y tratos que no me esperaba. De un día para el otro me apartó del plantel , sin explicación REAL”, agregó.

La decisión de Boston River SAD: Ignacio Ithurralde fue cesado como DT y anunció a su reemplazante de forma interina

La SAD de Ronaldo y Roberto Carlos compró un pequeño club de la Tercera división del fútbol de Brasil

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAURICIO AQUINO (@mauricioaquino12)

El golero, que compartió videos de aquellos días de febrero en los que estaba apartado del plantel, también criticó a La Luz. “El club se portó muy mal conmigo. Me dejaron de lado, me mandaron a entrenar con Tercera y me dejaron sin cobrar el sueldo (entre otras conductas abusivas)”.

“Fue una etapa muy dura. Pero no bajé los brazos, nunca falté a los entrenamientos y como ven en el video, ¡guardé todo!”, agregó.

Ante esa situación, el golero se volvió a Argentina “por incumplimiento de contrato”.

Julio Fuentes Leonardo Carreño

“Estaba muerto mentalmente”

Aquino hizo un nuevo posteo este martes en el que contó sus sensaciones en aquel momento, con un video de aquellos días en los que no podía entrenar.

“Tenía que grabarme, llenarme de pruebas, porque estaba muerto mentalmente. ¡En un momento pensé que era yo el problema! No sirvo, ya está, dejo todo, me voy sin nada de lo que fui a buscar, mis sueños...”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAURICIO AQUINO (@mauricioaquino12)

“Era mi primer experiencia fuera de mi país, estaba con mi mujer y mi hijo, solos, en otro país, sin cobertura médica (no me la dieron), sin cobrar mi sueldo (le pagaron a mis compañeros, menos a mí). ¡Me sentía totalmente roto! Pero tenía que sacar fuerzas de donde no tenía”.

“Quisieron quebrarme: 'acá nadie te va ayudar, no sos de acá’, ‘no sabes nada’, ‘no vas a tener para comer’. ¡Pero todo me hizo más fuerte!”, repasó, dando a entender algunas de las cosas que le dijeron.

La intervención de la Mutual de Futbolistas

Aquino denunció su caso ante la MUFP, a la que le agradeció por su asesoramiento al llevar el caso a la justicia.

Mauricio Aquino al firmar con La Luz

“Gracias a la MUFP que me bancó, escuchó y me guió desde el día 1 y siendo extranjero, la justicia falló a mi favor”, expresó.

La Mutual dio a conocer el caso en sus redes la semana pasada, pero sin mencionar al golero, quien compartió el posteo en sus redes luego de contar su historia.

Le gremial señaló que el futbolista “firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 pero poco más de un mes después: no estaba registrado ante la AUF, no había sido inscripto en la seguridad social, fue apartado de los entrenamientos, se dejaron de pagar salarios”.

“Un club incumplió. El futbolista rescindió por justa causa. Y el tribunal falló a favor del futbolista. Los incumplimientos del club hicieron imposible la continuidad del contrato”, agregaron.

La Mutual destacó el caso y lo puso de ejemplo para sus afiliados. “Tus derechos también se defienden”, indicaron. “No cobrar, no estar registrado o ser apartado de los entrenamientos son situaciones que afectan tus derechos. Y algo fundamental: si firmás un contrato, anexo o acuerdo, exigí siempre tu copia y conservala. Conocé tus derechos. Exigí que se respeten”.

“Siempre sería bueno saber quién es el DT”

Tras dar a conocer el caso, Aquino envió un mensaje para los futbolistas.

“Lo cuento para intentar que a ningún otro jugador que deja su país para cumplir un sueño le toque vivir lo que viví yo, y pueda tener las herramientas para que no te pasen por encima (siempre sería bueno saber quién es el DT, como trata a la gente de su alrededor) ¡cuando me enteré quien era, ya era tarde!”

“Hoy cierro una etapa, con la cabeza en alto, más fuerte y con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Me volví, a mi casa, a mi pueblo, al club de mis amores, a descansar la cabeza para pronto volver...”, señaló.

Mauricio Aquino en La Luz

Denuncias de otros futbolistas

Su mensaje tuvo respuestas de otros jugadores que sufrieron situaciones similares con Julio Fuentes, quien fue cesado en La Luz y desde hace un tiempo dirige a Paysandú FC.

“Mauri, no sos el único jugador el que Julio Fuentes hizo y hace pasar mal, lo viví. Te mando un abrazo grande, lo mejor va a venir para ti y la familia”, le escribió Rodrigo Moreira, exjugador de La Luz. “Lamentablemente es así. Así como también saca a todos los jugadores y trae a los suyos nomas. Gran culpa de los clubes también que permiten ese tipo de comportamientos”, agregó.

A lo que Aquino le respondió: “Totalmente, el club es el principal responsable de todo ese mal manejo, lo dejan hacer y deshacer a su antojo y así terminan las cosas...”