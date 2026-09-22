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Doble luz roja: la modificación del funcionamiento de semáforos en un departamento de Uruguay para reducir siniestros

El cambio consiste en incorporar un período de dos segundos en el que los semáforos de ambos sentidos permanecerán simultáneamente en rojo

22 de septiembre de 2026 11:31 hs
La Intendencia de Paysandú anunció cambios en sus semáforos

La Intendencia de Paysandú anunció cambios en sus semáforos

Diego Battiste

La Intendencia de Paysandú modificó el funcionamiento de semáforos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reducir los siniestros de tránsito y mejorar la seguridad de conductores y peatones.

El cambio consiste en incorporar un período de dos segundos en el que los semáforos de ambos sentidos permanecerán simultáneamente en rojo. De esta manera, cuando finalice la habilitación de una calle, habrá un intervalo antes de que se encienda la luz verde para quienes circulan por la otra.

La medida busca permitir el despeje completo de la intersección antes de habilitar el tránsito en el sentido contrario. Según explicó la comuna, en los cursos de manejo defensivo y seguridad vial se recomienda esperar dos segundos para avanzar luego de que el semáforo cambia de rojo a verde.

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En qué calles se aplicará el cambio

La modificación se implementará en los semáforos de Bulevar Artigas, desde calle Uruguay hasta Tacuarembó y desde Colón hasta Leandro Gómez.

También alcanzará las intersecciones comprendidas dentro del cuadrante delimitado por las calles Cerrito, Artigas, Luis Batlle Berres y Washington.

La Intendencia fundamentó la decisión en los datos de siniestralidad registrados en el centro de Paysandú. En 2024, el 30% de los siniestros graves ocurrió en el cuadrante del microcentro, donde además se registraron tres accidentes fatales.

En 2025, la proporción de siniestros graves en esa zona bajó al 11%, aunque uno de ellos tuvo resultado fatal.

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