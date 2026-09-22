Del frío a máximas de hasta 26 °C y lluvias: qué anticipan Inumet y meteorólogos para el comienzo de primavera

Uruguay atraviesa este martes una jornada fría y ventosa , pero el escenario cambiará rápidamente en los próximos días: las temperaturas comenzarán a subir y las máximas podrían superar los 20 °C e incluso acercarse a los 26 °C hacia el viernes . El aumento térmico tendrá, sin embargo, fecha de vencimiento, ya que distintos pronósticos anticipan el regreso de las lluvias hacia el cierre del fin de semana.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los meteorólogos Guillermo Ramis, Mario Bidegain y Nubel Cisneros coinciden en un progresivo aumento de las temperaturas después del frío de este martes, aunque presentan algunas diferencias en los valores previstos y en el momento en que comenzará a desmejorar el tiempo. Ramis, además, miró más adelante y lanzó una advertencia para el fin de semana del Patrimonio.

“ Mucha lluvia para el fin de semana del Patrimonio ”, adelantó este martes en Informativo Sarandí. Ante la consulta sobre dónde se concentrarían las precipitaciones, precisó: “Al sur del río Negro, mucha lluvia” .

Tras varios días de frío, las temperaturas subirán y alcanzarán valores "anómalos": lo que dicen Inumet y meteorólogos

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El escenario más adverso sería el sábado 3. Para el domingo 4, en cambio, Ramis señaló que “mejora un poco” , aunque permanecerían las precipitaciones en el “norte, noreste y este”. “Después en la tarde del domingo está bien” , agregó.

Del frío a temperaturas por encima de los 20 °C

Antes, Uruguay atravesará un rápido cambio de temperatura. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes en Montevideo y el Área Metropolitana una máxima de apenas 11 °C, que subirá a 17 °C el miércoles y alcanzará los 23 °C el jueves.

Ramis coincidió con la tendencia. Para este martes recomendó “abrigo en mano” y pronosticó una máxima de 12 °C. Para el miércoles espera heladas agrometeorológicas y 17 °C, mientras que el jueves anticipó 23 °C y “abundante sol”.

El meteorólogo Mario Bidegain también compartió en X un pronóstico de Meteoblue que marca un ascenso todavía más pronunciado: máximas de 12 °C este martes, 17 °C el miércoles, 24 °C el jueves y 26 °C el viernes.

“Temperaturas en ascenso con máximas de 12°, 17°, 24° y 26°C de martes a viernes”, escribió Bidegain. Luego anticipó un “ligero descenso a 21° y 22° para sábado y domingo”.

Nubel Cisneros: frío e inestabilidad para el comienzo de la primavera

El meteorólogo Nubel Cisneros también anticipó en Subrayado (Canal 10) un comienzo de primavera marcado por el frío, el viento y la inestabilidad en la costa, antes de un gradual aumento de las temperaturas.

Para este martes, Cisneros prevé una mañana ventosa e inestable en la zona costera, con neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá fresca, con abundante nubosidad e inestabilidad en la costa, mientras que la noche volverá a presentar temperaturas bajas.

Para Montevideo y el Área Metropolitana pronosticó 8 °C de mínima y 12 °C de máxima este martes. El miércoles espera entre 9 °C y 14 °C, con una mañana fría y bancos de niebla y neblina, seguida por una tarde estable y con gradual aumento de temperatura.

El jueves, según Cisneros, comenzará frío y ligeramente nublado, para luego dar paso a una tarde templada. En el área metropolitana prevé entre 13 °C y 17 °C, mientras que en el norte la máxima podría alcanzar los 22 °C.

Cuándo vuelven las lluvias

Para este sábado 26 y domingo 27, Ramis aseguró que no prevé mayores complicaciones. Consultado por actividades previstas para esas jornadas, respondió: “Ningún problema. Ni el sábado ni el domingo hay problema”.

Sin embargo, otros pronósticos muestran un cambio hacia el cierre del fin de semana. Bidegain indicó, en base a Meteoblue, que “llegan las lluvias a última hora de domingol 27”. Inumet también marca una probabilidad media de precipitaciones para el domingo en Montevideo y el Área Metropolitana.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de MAR22 a LUN28 setiembre. Temperaturas en ascenso con tmáx 12°, 17°, 24° y 26°C de Martes a Viernes. Ligero descenso a 21° y 22° para SAB y DOM y llegan las lluvias a última hora de DOM27 pic.twitter.com/7oy3Hy0PXI — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 22, 2026

En el norte, Inumet proyecta máximas de 27 °C el viernes y 29 °C el sábado, con una probabilidad alta de lluvias durante sábado y domingo.

Ramis también prevé precipitaciones para comienzos de la próxima semana. Para el lunes anticipó cielo nuboso a cubierto y resumió: “Chaparrones no muy intensos, pero chaparrones al fin”.