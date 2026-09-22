Taxistas de Montevideo realizarán paro el jueves: denuncian "retroceso salarial" y están en contra de la quita mampara

El sindicato del taxi (Suatt) realizará un paro este jueves en Montevideo a partir de las 09:00, denuncian "retroceso salarial" en el marco del Consejo de Salarios y se manifiestan en contra de la intención de quitar la mampara de seguridad de estos vehículos.

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La manifestación incluirá una marcha hacia la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) y hacia la Junta Departamental de Montevideo. Inicialmente se concentran en la sede del sindicato para luego marchar hacia las otras dos dependencias.

El secretario de Organización del Suatt, Damián Fernández, contó que la protesta "se debe al rechazo de los trabajadores hacia el planteo patronal". "Es de retroceso salarial y de recortes de condiciones de trabajo", agregó el dirigente sorbe la propuesta, en diálogo con El Observador.

A su vez, se manifestó en contra de la intención de quitar la mampara de seguridad en los taxis de la capital. "Para nosotros es fundamental para volver a nuestra casa", dijo sobre las mamparas en cuestión. "Mientras haya un taximetrista trabajando, la mampara va estar colocada", aseguró.