Tras malestar intestinal de "numerosos alumnos" en escuela de Montevideo, análisis de agua y alimentos "dieron bien", según Primaria

Primaria confirmó que la semana pasada "numerosos alumnos" de la Escuela N°131 "República de Chile" del Centro de Montevideo debieron retirarse del centro con malestar intestinal, por lo que las autoridades analizaron si los alimentos y agua del local presentaban alguna anomalía, algo que se descartó este martes.
Según informó en primera instancia Telenoche de Canal 4, estos cuadros habían afectado a más de 80 niños. En algunos casos significó la inasistencia y en otro el retiro de los alumnos en jornada escolar.
La Dirección General de Primaria detalló que diariamente se guardan muestras de las preparaciones que se proporcionan en el Servicio de Alimentación Escolar y que el día viernes se procedió a enviarlas para su análisis a un laboratorio que brinda servicios a esta dirección.
Este martes se recibió la conclusión de los análisis. "El resultado de los análisis de laboratorio de las muestras de alimentos y de agua de la Escuela N°131 dieron todos bien", explicaron desde Primaria a El Observador.
Por otra parte, el pasado lunes, una nutricionista participó de una reunión convocada por la directora de la escuela junto a la inspectora de zona y otras autoridades. Según contaron desde la Dirección General, "la reunión se llevó a cabo en buenos términos y no se planteó nada referente a una posible intoxicación alimentaria".