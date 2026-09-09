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Inscripciones para Inicial y Primaria 2027: cuándo comienzan, quiénes deben anotarse y cómo hacer el trámite

ANEP abrirá el período de preinscripciones digitales para niños de 3, 4, 5 y 6 años; el trámite podrá realizarse a través de Gurí Familia y habrá apoyo presencial para quienes lo necesiten

9 de septiembre de 2026 12:08 hs
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Foto: Inés Guimaraens

El período comenzará el próximo lunes 14 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre de 2026.

La convocatoria está dirigida a niños y niñas de 3, 4, 5 y 6 años, cumplidos al 30 de abril de 2027, que deban ingresar a Educación Inicial o primer año de escuela.

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¿Cómo hacer la inscripción para Inicial y Primaria?

Las familias deberán completar la preinscripción de forma digital mediante Gurí Familia.

El trámite podrá realizarse ingresando a la plataforma desde la web o mediante la aplicación de Gurí Familia disponible para dispositivos móviles.

De esta manera, los responsables de los niños tendrán casi un mes para completar el proceso, desde el 14 de setiembre hasta el 11 de octubre.

¿Qué niños deben realizar la preinscripción?

Según informó la DGEIP, esta instancia comprende a niñas y niños de 3, 4, 5 y 6 años de edad cumplidos al 30 de abril de 2027.

El período corresponde a las preinscripciones para Educación Inicial y primer año de Educación Primaria.

Qué pasa si una familia no puede realizar la inscripción por internet

Las familias que no tengan acceso a los medios necesarios para realizar el trámite digital podrán solicitar asistencia.

Las autoridades informaron que las escuelas brindarán apoyo para completar la preinscripción, con el objetivo de que todos los niños comprendidos en esta etapa puedan ser registrados dentro del plazo establecido.

Fechas clave de las inscripciones para Inicial y Primaria 2027

  • Inicio de las preinscripciones: lunes 14 de setiembre de 2026.
  • Último día: domingo 11 de octubre de 2026.
  • Edades comprendidas: 3, 4, 5 y 6 años.
  • Fecha de referencia para la edad: 30 de abril de 2027.
  • Dónde hacer el trámite: plataforma Gurí Familia.
  • Modalidad: digital, con apoyo de las escuelas para las familias que lo necesiten.

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