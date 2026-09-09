"Tendría que haber pena de muerte u otra pena más fuerte", dijo la madre de la enfermera asesinada por "El Pelón"

La Justicia condenó a 30 años al delincuente conocido como "El Pelón" por cuatro asesinatos cometidos entre 2021 y 2025 , entre ellos el de la enfermera Taliha Tuvy en Playa Verde . La pena es la máxima que existe en el código uruguayo, pero para la madre de la joven asesinada, el asesino debería tener más años de condena .

"Le diría al presidente y a todo el que se dedique a eso, que nunca les pase, pero si les pasa esto, 30 años para una persona que mató a cuatro personas y todo el prontuario que tiene antes... Tendría que haber otra pena de muerte u otra pena más fuerte ", afirmó la madre.

"Le deseo que el karma de mi hija no lo deje vivir en paz" , dijo la madre de la joven en relación a José Carlos Machado González, alias "El Pelón". "La Justicia hizo la prueba máxima de los 30 años que era lo que nosotros pedíamos. Como madre te diría que yo pediría la cadena perpetua , que en Uruguay no existe", agregó la mujer en diálogo con Subrayado de Canal 10.

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Además de los cuatro homicidios, fue condenado por dos delitos de rapiña y también por porte de arma de fuego . El fiscal del caso, Luis Álvez , expresó en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4 que el delincuente era un " caso de claro desprecio por la vida humana ", tanto por la cantidad de homicidios que había cometido en un corto tiempo como por el perfil de ellos.

A su vez, la madre de Taliha recordó que el delincuente mató a su a su hija un día antes de que cumpliera 27 años. "Fue todo un transcurso de un año que fue muy difícil (...) Este fin de semana cumpliría años", agregó. La mujer agradeció a la familia que la acompaño en este proceso y mostró que inauguraron una plaqueta en el lugar donde asesinaron a la joven. "Hay que dar vuelta la página, tampoco me la va a devolver. Es algo que teníamos que cerrar y no verlo más", dijo en relación al delincuente.

"Va a salir con 60 y pico de años. Eso no tiene regreso a la sociedad, va a ser siempre lo mismo", sentenció la madre de la joven.

La muerte de Taliha ocurrió a inicios de setiembre de 2025, mientras estaba en un auto junto a su pareja. Dos personas —"El Pelón" y su tío— se acercaron al vehículo para rapiñar a la pareja. La joven recibió dos disparos y murió, mientras que su pareja resultó ileso.

"El Pelón" fue detenido ese mismo mes, luego de varios días de intensa búsqueda. Iba en una moto junto a otra persona y comenzó a hacer maniobras evasivas para eludir un control policial que estaba próximo. Luego de una persecución por unos tres kilómetros, ambos fueron detenidos. Se habían desprendido de una mochila y un arma antes de ser capturados.

El Pelón y los tres homicidios que cometió cuándo era menor de edad

La presidenta del Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, denunció que aún continúan los malos tratos por parte de los funcionarios hacia los adolescentes: "tenemos un número importante de investigaciones administrativas iniciadas que determinaron el inicio de sumarios y denuncias penales". También, señaló que las cámaras del Centro Ceprili, donde el 6 de agosto del año pasado se divulgaron imágenes de agresiones a internos, "casualmente se rompieron". La presidenta del Inisa sugirió que fueron los propios funcionarios los que las destruyeron. "Nos consta porque fue casi inmediatamente al surgimiento de la denuncia que hicimos en agosto. Al poco tiempo estaban las cámaras rotas", agregó. Mirá la entrevista completa aquí.

Antes de eso, con solo 17 años, José Carlos Machado González ya había cometido tres homicidios.

Cometió su primer asesinato en junio de 2010, cuando mató a un comerciante. El juez Juvenal Javier dispuso que fuera internado en una dependencia del INAU bajó el régimen de “semi-libertad” con internación por un plazo de dos años, contó el encargado de Relaciones Públicas de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat en aquel momento.

Pero en una de las salidas transitorias cometió el segundo homicidio (en octubre), cuando mató de varios disparos desde una moto a un hombre de 33 años porque, según declaró ante el juez, se había “metido” con su hermana. Fue entonces que se lo volvió a internar bajo el régimen de privación absoluta de libertad.

En esa instancia la abogada defensora del adolescente solicitó varias diligencias que, según Oxandabarat, demoraron el proceso. Cumplidos los 60 días de internación provisoria que preveía el Código de la Niñez y la Adolescencia, y dado que el juez no había dictado sentencia de primera instancia, "El Pelón" recuperó su libertad el 30 de diciembre.

Cuatro días después cometió el tercer asesinato. Esta vez contra repartidor de cigarrillos. El juez de Ciudad de la Costa, Allen Denby, condenó al todavía adolescente a cinco años de privación de libertad. Esa era la condena máxima de encierro que permitía el Código de la Niñez y la Adolescencia de ese entonces.