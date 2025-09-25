Dólar
/ Nacional / SEGURIDAD

La Policía atrapó a "El Pelón", el delincuente buscado por el asesinato de una enfermera en Playa Verde

El delincuente circulaba en una moto cuando fue detenido; su tío ya había sido imputado como coautor por el homicidio de la joven de 26 años

25 de septiembre 2025 - 16:51hs
El Pelón al ser detenido por la Policía

El Pelón al ser detenido por la Policía

Foto: @FMFlorida89.3
Video enviado a medios de televisión por El Pelón, delincuente buscado por el asesinato de una enfermera en Playa Verde&nbsp;

Video enviado a medios de televisión por "El Pelón", delincuente buscado por el asesinato de una enfermera en Playa Verde 

Foto: captura Telenoche

La Policía atrapó en Florida al delincuente José Carlos Machado González, conocido como "El Pelón" y que era buscado por el asesinato de una enfermera de 26 años en Playa Verde hace algunas semanas.

Según informó Canal TV Florida y confirmó El Observador, el delincuente circulaba en una moto, estaba armado y cayó al pavimento en una persecución iniciada por la Policía.

Policía Caminera informó que la detención se produjo en el kilómetro 83 de la Ruta 5, en el cruce con un camino vecinal.

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
"El Pelón" iba en moto junto a otra persona y cuando vieron a un grupo de policías e iniciaron "maniobras evasivas" para eludirlos. Esto fue notado por los efectivos, que dieron aviso a otros destacamentos.

Luego de una persecución por unos 3 kilómetros, ambos fueron detenidos. Se habían desprendido de una mochila y un arma antes de ser capturados.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 17.54.41 (1)
El arma incautada a El Pel&oacute;n en Florida

El arma incautada a El Pelón en Florida

"El Pelón" era buscado por el asesinato de Taliha Tuvy en la madrugada del 5 de setiembre, mientras estaba en un auto junto a su pareja. Dos personas –que se presume eran "El Pelón" y su tío, imputado como coautor del crimen– se acercaron al vehículo para rapiñar a la pareja. La joven recibió dos disparos y murió, mientras que su pareja resultó ileso.

Además de ese crimen, Machado González era buscado por otros dos anteriores cometidos en Canelones, departamento en el que residía antes de pasar a la clandestinidad.

En los últimos días, cuando aún estaba prófugo, el delincuente se comunicó con algunos medios de comunicación, a quienes les hizo llegar un video grabado. Allí, aseguró que sabía lo que hacía.

"A mí hasta que no se me compruebe un delito... Yo sé lo que hago y lo que no hago", aseguró en un mensaje de video que fue difundido por Telenoche.

"Yo a la brevedad ando por la Justicia como tiene que ser . Pero tanto que me ensucian, por eso no me he presentado. No tengo por qué andar ocultándome como estoy", dijo también.

