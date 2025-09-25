Agricultura urbana: en la sede del IICA presentaron una granja en el interior de un contenedor

Bayer, la startup chilena Farmtastica y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) inauguraron la granja vertical en ambiente controlado AgroBox 360 , con la que mostrarán las ventajas del uso de tecnologías digitales y de bajo costo para la producción sostenible de alimentos.

La granja, instalada en un contenedor de transporte de mercancías de 30 metros cuadrados , está ubicada en la sede central del Instituto, en San José (Costa Rica), y es parte de la iniciativa IICA de Puertas Abiertas, que busca fortalecer el vínculo entre organismo hemisférico especializado en agricultura y las comunidades, y demostrar la relevancia del agro para la seguridad alimentaria y nutricional en las Américas.

En las nuevas instalaciones se integra el uso de tecnologías digitales con prácticas de sostenibilidad agrícola, ingeniería y manejo agronómico de cultivos .

El espacio opera como un laboratorio vivo de innovación , donde se cultivan hortalizas de hoja y fruto (por ejemplo, tomates cherry y plantas aromáticas) en condiciones completamente controladas mediante sensores, procesos automatizados y monitoreo remoto.

La capacidad de la granja es de 2.000 plantas, para una producción estimada de 18 ciclos por año (desde la siembra hasta la cosecha).

Colaboración del IICA con Bayer y Farmtastica

La colaboración del IICA con Bayer y Farmtastica evidencia que la agricultura urbana puede aportar a las soluciones que el sector agropecuario brinda, en conjunto, a la sostenibilidad global.

“Transformar la agricultura exige transformar al IICA. No podemos predicar el cambio sin aplicarlo primero dentro de nuestra propia casa. Con más de 25.000 visitantes al año en nuestra sede central, en su mayoría jóvenes, estamos mostrando el valor de una agricultura del futuro, innovadora y sostenible”, expresó Manuel Otero, Director General del Instituto, durante la inauguración de AgroBox 360.

El módulo permite controlar variables críticas como temperatura, humedad, exposición a la luz, niveles de dióxido de carbono y conductividad eléctrica de la solución nutritiva. Los datos se almacenan en la nube y son accesibles a los técnicos de las organizaciones socias, lo que facilita la colaboración y el análisis en tiempo real para la toma de decisiones.

Además, el contenedor combina sensores, software de monitoreo, iluminación LED específica para cultivos y estructuras verticales que maximizan la productividad por metro cuadrado. Esta solución permite producir alimentos de alta calidad durante todo el año, con bajos requerimientos operacionales y una trazabilidad completa desde la semilla hasta la cosecha.

Mucho más que una estructura para cultivar plantas

“AgroBox360 es mucho más que una estructura para cultivar plantas. Es un centro de datos en tiempo real. Utilizamos sensores de alta precisión y controladores que nos permiten no solo observar, sino actuar, ajustando las condiciones para optimizar el crecimiento y la resiliencia de los cultivos”, explicó Emmanuel Picado, gerente de Tecnologías de Información y Comunicación y de Agricultura Digital del IICA.

Agregó que la iniciativa también está concebida como un modelo escalable. “La visión a futuro es llevar esta solución a países con distintos riesgos, adaptándola a sus contextos específicos para potenciar la producción local de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria, especialmente en comunidades vulnerables”, dijo Picado.

Maricruz Larrea, cofundadora y CEO de Farmtastica, expresó: “Estamos muy entusiasmados de trabajar junto al IICA en esta iniciativa. Creemos que es fundamental desarrollar soluciones eficientes y resilientes ante un entorno climático cada vez más desafiante. Esta granja nos permitirá innovar, compartir conocimiento y avanzar hacia un sistema alimentario más justo y sostenible para todos”.

El contexto

La inauguración de AgroBox 360 se realizó en el marco de la cuarta edición de la Semana de la Agricultura Digital, organizada por el Instituto, en la que participan 21 agtechs de 15 países de las Américas y cuyo objetivo es conectar soluciones digitales actuales con los desafíos reales del agro en la región.