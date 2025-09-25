Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, fue condenado por apropiación indebida de US$ 180 mil: cumplirá prisión domiciliaria

La Justicia condenó al expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias por apropiación indebida . La jueza Diovanet Olivera entendió que quedó " acreditado " que Iglesias se " apropió" de dinero de la mutualista "indebidamente " y que lo utilizó en su provecho.

Deberá cumplir con 24 meses de prisión con libertad a prueba, de los cuales 12 serán en domicilio. Luego deberá hacer servicios comunitarios por diez meses , por 10 horas semanales . Una vez cumplida la prisión también tendrá que presentarse en la comisaría una vez por semana .

Iglesias, imputado en marzo de 2024 , era acusado por el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, de apropiación indebida e insolvencia societaria mientras estuvo al frente de la mutualista, desde 2018 hasta que cerró en diciembre de 2021.

Sin embargo, la jueza Diovanet Olivera hizo lugar al pedido parcialmente y condenó al expresidente de Casa de Galicia por apropiación indebida . Esto último guarda relación con el faltante de US$ 180 mil producto de la venta de un inmueble, que había sido vendido por un total de US$ 480 mil .

A las arcas de la mutualista no ingresó el total de esa venta, sino que faltaron US$ 180 mil con los que Iglesias reconoció que se quedó, pero porque entendía que eran suyos, ya que había prestado US$ 200 mil para la operativa del centro de salud (algo que en el juicio reconoció que no podía probar).

Respecto a la insolvencia societaria que pretendía el fiscal, la jueza no hizo lugar porque entendió que "todo el accionar del acusado evidencia un mal gerenciamiento de la institución", pero que eso no es lo que persigue el delito.