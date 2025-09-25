Racing 4-1 Universitario de Salto: el Cervecero se metió por primera vez en semifinales de Copa AUF Uruguay

Racing goleó este jueves 4-1 a Universitario de Salto en el Parque Roberto y se clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia.

Iván Manzur fue la figura del partido con dos goles mientras que Franco Suárez y Felipe Cairus completaron la goleada. Por Universitario marcó su goleador, George Dos Santos.

COPA LIBERTADORES La broma de Mariano Closs ante el problema que tuvo Esteban Ostojich con el intercomunicador para anunciar el fallo del VAR en Racing vs Vélez; mirá el video

FÚTBOL URUGUAYO Julio Fuentes, DT de Tacuarembó, y el tiempo que hizo su equipo: "Fue un poquito parecido, pero sin exagerar, como exageró Peñarol con Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo"

Universitario se fue eliminado siendo el equipo de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) con mejor actuación en esta Copa AUF Uruguay.

El equipo de Salto ganó este año la Copa Nacional de Clubes de OFI al vencer en las finales a Río Negro de San José.

Racing fue eliminado en tercera ronda de 2022 por Defensor Sporting y por Oriental de La Paz en la misma instancia en 2023, con la diferencia de que en 2022 había superado dos rondas y en 2023 debutó y quedó afuera. El año pasado también cayó ante Defensor Sporting, en octavos de final.

En esta copa ya había eliminado a Atenas y a Boston River para ahora avanzar entre los cuatro mejores.

Universitario fue eliminado por tercera vez por un equipo AUF tras caer en 2022 con Sud América y en 2023 con Boston River. En 2024 su verdugo fue Litoral, de Paynsadú.

Racing jugará en semifinales con el ganador del duelo entre Plaza Colonia y Albion que se jugará el miércoles 1° de octubre a la hora 20.30 en el Parque Prandi.

Plaza está en zona de descenso en Primera y Albion en zona de ascenso directo en Segunda.

La otra semifinal la jugará Peñarol con el vencedor de Defensor Sporting vs Central Español que juegan el jueves de la semana próxima en el Franzini a la hora 20.30.