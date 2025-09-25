Julio Fuentes, DT de Tacuarembó, y el tiempo que hizo su equipo: "Fue un poquito parecido, pero sin exagerar, como exageró Peñarol con Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo"

El entrenador de Tacuarembó FC , Julio Fuentes, analizó el partido ante Peñarol por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y señaló que no hubo una estrategia táctica para que enfriaran el encuentro e hicieran correr los minutos del juego que terminó con un agónico 2-1 para los carboneros en el Goyenola .

“Creo que hicimos un brillante primer tiempo y la diferencia debió ser mayor”, señaló a fuera de Juego de radio Carve Deportiva.

“En el segundo tiempo las indicaciones mías fueron de salir a presionar a Peñarol, de salir a jugar a la cancha de ellos, de darle ritmo al juego. Pero hay una cosa que es fisiología, nosotros jugamos con el equipo titular que había jugado el sábado, y Peñarol jugó con 9 jugadores, salvo Trindade y Gularte, que estaban frescos”, agregó .

Fuentes señaló que el partido del fin de semana lo jugaron con el pasto sin cortar, lo que generó un mayor agotamiento. “Nos empezamos a cansar y por eso es bastante lógico que el equipo haya querido cortar el juego y que el rival se ofusque porque es une quipo de prestigio que está jugando con un equipo de Segunda división”, agregó.

El DT aclaró que no fue una orden suya. “Pero no forma parte de ninguna estrategia hablada ni pensada, son cosas intrínsecas del futbolista que ve que se le viene el rival”.

Luego, señaló que su planteo fue similar al que hizo Peñarol ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

20260924 Héctor Villalba Peñarol Tacuarembó Copa AUF Uruguay. Foto: @CopaAUFUruguay Héctor Villalba Foto: @CopaAUFUruguay

“Un poquito parecido, pero sin exagerar como exageró este equipo con Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo. ¿Verdad?”, señaló.

Ante la consulta desde el estudio de si entendía que lo de Peñarol ante los argentinos había sido parecido al planteo de su equipo, dijo: “¿Vos no lo viste?”.

Y ante la mención de los periodistas de que no les había parecido que los aurinegros hicieran tiempo y que se dio así por las reiteradas infracciones que hubo, señaló: “No se jugaron ni 20 minutos del primer tiempo”.

Además, desde el estudio le dijeron que el tiempo en Peñarol vs Racing fue porque hubo un “choque de trenes” entre ambos equipos.

“O sea que si Peñarol hace tiempo es choque de trenes y si nosotros hacemos tiempo es estrategia”, comentó.

Y cuando le reiteraron que Peñarol no hizo tiempo, retrucó: “Increíble, lo que acabas de decir es increíble. ¿No? ¿Vos decis que no? Fue récord ese partido, no jugaron ni 18 minutos (en el primer tiempo)”, reiteró Fuentes.