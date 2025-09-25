Dólar
FÚTBOL URUGUAYO

Julio Fuentes, DT de Tacuarembó, y el tiempo que hizo su equipo: "Fue un poquito parecido, pero sin exagerar, como exageró Peñarol con Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo"

"No forma parte de ninguna estrategia hablada ni pensada, son cosas intrínsecas del futbolista que ve que se le viene el rival”, dijo el entrenador de Tacuarembó FC sobre los cortes del juego de su equipo

25 de septiembre 2025 - 11:52hs
Julio Fuentes

Julio Fuentes

Leonardo Carreño

“Creo que hicimos un brillante primer tiempo y la diferencia debió ser mayor”, señaló a fuera de Juego de radio Carve Deportiva.

“En el segundo tiempo las indicaciones mías fueron de salir a presionar a Peñarol, de salir a jugar a la cancha de ellos, de darle ritmo al juego. Pero hay una cosa que es fisiología, nosotros jugamos con el equipo titular que había jugado el sábado, y Peñarol jugó con 9 jugadores, salvo Trindade y Gularte, que estaban frescos”, agregó.

Tacuarembó
Tacuarembó

Tacuarembó

Javier Méndez y David Terans
COPA AUF URUGUAY

Tacuarembó 1-2 Peñarol EN VIVO por Copa AUF Uruguay: con goles de Leandro Umpiérrez y David Terans de penal, el aurinegro avanzó a semifinales

Jesús Trindade y Franco Mederos
PEÑAROL

Los goles del agónico y sufrido triunfo de Peñarol sobre Tacuarembó por la Copa AUF Uruguay

Fuentes señaló que el partido del fin de semana lo jugaron con el pasto sin cortar, lo que generó un mayor agotamiento. “Nos empezamos a cansar y por eso es bastante lógico que el equipo haya querido cortar el juego y que el rival se ofusque porque es une quipo de prestigio que está jugando con un equipo de Segunda división”, agregó.

El DT aclaró que no fue una orden suya. “Pero no forma parte de ninguna estrategia hablada ni pensada, son cosas intrínsecas del futbolista que ve que se le viene el rival”.

Luego, señaló que su planteo fue similar al que hizo Peñarol ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Héctor Villalba
Héctor Villalba

Héctor Villalba

“Un poquito parecido, pero sin exagerar como exageró este equipo con Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo. ¿Verdad?”, señaló.

Ante la consulta desde el estudio de si entendía que lo de Peñarol ante los argentinos había sido parecido al planteo de su equipo, dijo: “¿Vos no lo viste?”.

Y ante la mención de los periodistas de que no les había parecido que los aurinegros hicieran tiempo y que se dio así por las reiteradas infracciones que hubo, señaló: “No se jugaron ni 20 minutos del primer tiempo”.

Además, desde el estudio le dijeron que el tiempo en Peñarol vs Racing fue porque hubo un “choque de trenes” entre ambos equipos.

“O sea que si Peñarol hace tiempo es choque de trenes y si nosotros hacemos tiempo es estrategia”, comentó.

Y cuando le reiteraron que Peñarol no hizo tiempo, retrucó: “Increíble, lo que acabas de decir es increíble. ¿No? ¿Vos decis que no? Fue récord ese partido, no jugaron ni 18 minutos (en el primer tiempo)”, reiteró Fuentes.

Temas:

Tacuarembó Peñarol Racing Copa AUF Uruguay Julio Fuentes técnico La Luz

