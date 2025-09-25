El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey y el encuentro con Pintos Saldanha; mirá las fotos

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey y su encuentro con Pintos Saldanha

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey y su encuentro con Pintos Saldanha

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey y su encuentro con Pintos Saldanha

Gonzalo Chory Castro vivió un emocionante momento el pasado fin de semana cuando fue recibido y homenajeado en Estados Unidos por la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey , que año a año invita a leyendas tricolores para hacerles reconocimientos y compartir un encuentro.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

Pese a que recién se retiró del fútbol tras jugar en Porongos de Flores , el Chory ya es una de las figuras de Nacional en los últimos años y por ese motivo fue invitado al evento de los bolsos en ese rincón de Estados Unidos donde está la mayor colonia de uruguayos en ese país.

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

NACIONAL Luis Suárez ya tiene la camiseta de Nacional de su amigo Nicolás Lodeiro; mirá el simpático cruce entre ambos amigos en las redes

NACIONAL "Es difícil que se la jueguen por un juvenil": la dificultad para llegar al arco de Nacional desde formativas y el "tremendo aprendizaje" con Rochet y Luis Suárez que vivió Mathías Bernatene

En un ambiente familiar, la actividad contó con un tradicional asado y una torta especial dedicada al homenajeado.

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

Además, el evento tuvo la presencia del “Chango” José Luis Pintos Saldanha, el campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988, quien reside en Estados Unidos y que se sacó varias fotos junto al Chory.

La actividad contó con sorteos de varias camisetas como una de Santiago Rodríguez, otra de Nicolás Lodeiro, una del hincha que envió Nacional y una que llevó especialmente el homenajeado, quien asistió acompañado de su pareja.

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

En el encuentro recordaron goles del Chory, quien revivió el festejo de su golazo a Peñarol en el Estadio Centenario.

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey

El exdelantero también firmó una bandera en la que dejan su rúbrica las leyendas que pasan por la filial.

El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey y su encuentro con Pintos Saldanha

También hubo muchas fotos en un encuentro que la agrupación destacó con “mucho sentimiento tricolor y emoción”.