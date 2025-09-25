Dólar
El emocionante homenaje al Chory Castro que le hicieron los hinchas de Nacional en Nueva York y Nueva Jersey y el encuentro con Pintos Saldanha; mirá las fotos

La agrupación destacó el encuentro y el homenaje al Chory Castro con “mucho sentimiento tricolor y emoción”; mirá las fotos

25 de septiembre 2025 - 12:24hs
Gonzalo Chory Castro vivió un emocionante momento el pasado fin de semana cuando fue recibido y homenajeado en Estados Unidos por la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey, que año a año invita a leyendas tricolores para hacerles reconocimientos y compartir un encuentro.

En un ambiente familiar, la actividad contó con un tradicional asado y una torta especial dedicada al homenajeado.

Además, el evento tuvo la presencia del “Chango” José Luis Pintos Saldanha, el campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988, quien reside en Estados Unidos y que se sacó varias fotos junto al Chory.

La actividad contó con sorteos de varias camisetas como una de Santiago Rodríguez, otra de Nicolás Lodeiro, una del hincha que envió Nacional y una que llevó especialmente el homenajeado, quien asistió acompañado de su pareja.

En el encuentro recordaron goles del Chory, quien revivió el festejo de su golazo a Peñarol en el Estadio Centenario.

El exdelantero también firmó una bandera en la que dejan su rúbrica las leyendas que pasan por la filial.

También hubo muchas fotos en un encuentro que la agrupación destacó con “mucho sentimiento tricolor y emoción”.

