El parte médico de Darwin Núñez, quien está en duda para el partido de Al Hilal vs Al-Okhdood Club de este jueves; mirá lo que le pasó

Al Hilal, el equipo del uruguayo Darwin Núñez, emitió este miércoles un parte médico a raíz de una situación que vivió el delantero y que le impidió entrenar de forma normal en la previa del partido ante Al-Okhdood Club de este jueves.
El club de Arabia Saudita informó en un comunicado que “Darwin Núñez no completó el entrenamiento debido a dolor de rodilla”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Alhilal_EN/status/1970931857165550050&partner=&hide_thread=false
Al Hilal vs Al-Okhdood Club
De esa forma, el atacante queda en duda para el partido de este jueves a las 15:00 frente a Al-Okhdood Club por la cuarta fecha de la Saudi Pro League.
Al Hilal se ubica séptimo en la tabla con un triunfo y dos empates, mientras que su rival está 18°, último, con tres derrotas.
“Buscaremos sumar los tres puntos y alegrar a nuestra afición”, dijo el entrenador de los azules, el italiano Simone Inzaghi, quien destacó la preparación del equipo para el partido.
El DT destacó la fortaleza física del Al-Okhdood, describiéndolo como un equipo bien organizado, y señaló que llegan a este partido tras su victoria en la Copa del Rey.