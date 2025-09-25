Dólar
URUGUAYOS

El parte médico de Darwin Núñez, quien está en duda para el partido de Al Hilal vs Al-Okhdood Club de este jueves; mirá lo que le pasó

Al Hilal emitió un parte médico a raíz de una situación que vivió el delantero y que le impidió entrenar de forma normal

25 de septiembre 2025 - 8:43hs
Darwin Núñez en el gimnasio de Al Hilal

Darwin Núñez en el gimnasio de Al Hilal

Al Hilal, el equipo del uruguayo Darwin Núñez, emitió este miércoles un parte médico a raíz de una situación que vivió el delantero y que le impidió entrenar de forma normal en la previa del partido ante Al-Okhdood Club de este jueves.

El club de Arabia Saudita informó en un comunicado que “Darwin Núñez no completó el entrenamiento debido a dolor de rodilla”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Alhilal_EN/status/1970931857165550050&partner=&hide_thread=false

Al Hilal vs Al-Okhdood Club

De esa forma, el atacante queda en duda para el partido de este jueves a las 15:00 frente a Al-Okhdood Club por la cuarta fecha de la Saudi Pro League.

Darwin Núñez fue imparable para Al-Hilal en el clásico de Arabia Saudita contra Al-Ahli
ARABIA SAUDITA

Las dos tremendas corridas de Darwin Núñez, una con habilitación a Malcom en un gol de Al-Hilal, y otra en el palo, en el clásico de Arabia Saudita contra Al-Ahli, que ganaban 3-0 y les igualaron en la hora; mirá los videos

Luciano Rodríguez en Neom SC
ARABIA SAUDITA

Revelan que Neom SC, el equipo de Luciano Rodríguez en Arabia Saudita, tiene hinchas "falsos" a los que les pagan para que vayan a los partidos; mirá cuánto reciben

Al Hilal se ubica séptimo en la tabla con un triunfo y dos empates, mientras que su rival está 18°, último, con tres derrotas.

“Buscaremos sumar los tres puntos y alegrar a nuestra afición”, dijo el entrenador de los azules, el italiano Simone Inzaghi, quien destacó la preparación del equipo para el partido.

El DT destacó la fortaleza física del Al-Okhdood, describiéndolo como un equipo bien organizado, y señaló que llegan a este partido tras su victoria en la Copa del Rey.

