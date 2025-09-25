El parte médico de Darwin Núñez, quien está en duda para el partido de Al Hilal vs Al-Okhdood Club de este jueves; mirá lo que le pasó

Darwin Núñez en el gimnasio de Al Hilal

Al Hilal, el equipo del uruguayo Darwin Núñez , emitió este miércoles un parte médico a raíz de una situación que vivió el delantero y que le impidió entrenar de forma normal en la previa del partido ante Al-Okhdood Club de este jueves.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El club de Arabia Saudita informó en un comunicado que “Darwin Núñez no completó el entrenamiento debido a dolor de rodilla”.

De esa forma, el atacante queda en duda para el partido de este jueves a las 15:00 frente a Al-Okhdood Club por la cuarta fecha de la Saudi Pro League.

ARABIA SAUDITA Revelan que Neom SC, el equipo de Luciano Rodríguez en Arabia Saudita, tiene hinchas "falsos" a los que les pagan para que vayan a los partidos; mirá cuánto reciben

ARABIA SAUDITA Las dos tremendas corridas de Darwin Núñez, una con habilitación a Malcom en un gol de Al-Hilal, y otra en el palo, en el clásico de Arabia Saudita contra Al-Ahli, que ganaban 3-0 y les igualaron en la hora; mirá los videos

Al Hilal se ubica séptimo en la tabla con un triunfo y dos empates, mientras que su rival está 18°, último, con tres derrotas.

“Buscaremos sumar los tres puntos y alegrar a nuestra afición”, dijo el entrenador de los azules, el italiano Simone Inzaghi, quien destacó la preparación del equipo para el partido.

El DT destacó la fortaleza física del Al-Okhdood, describiéndolo como un equipo bien organizado, y señaló que llegan a este partido tras su victoria en la Copa del Rey.