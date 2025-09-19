Dólar
ARABIA SAUDITA

Las dos tremendas corridas de Darwin Núñez, una con habilitación a Malcom en un gol de Al-Hilal, y otra en el palo, en el clásico de Arabia Saudita contra Al-Ahli, que ganaban 3-0 y les igualaron en la hora; mirá los videos

Darwin Núñez fue figura en el clásico árabe este viernes, pero pese a que goleaban de visita con comodidad, se los empataron con tres goles en 12 minutos

19 de septiembre 2025 - 17:09hs

Darwin Núñez no afloja y sigue siendo una de las mejores figuras de su nuevo equipo, Al-Hilal, que este viernes ganaba 3-0 el clásico de la Saudi Pro League de Arabia Saudita contra Al-Ahli jugando como visitante y en los últimos minuto se lo empataron 3-3, por la tercera fecha del torneo.

Pese al resultado, su club se mantiene en las primeras posiciones tras tres fechas jugadas, además de seguir invicto.

La enorme asistencia de Darwin Núñez

Sobre los 27 minutos, Darwin Núñez prendió los motores y puso su sexta marcha para ganarle la cuerda por izquierda a su marcador, Majrashi, quien nunca pudo alcanzarlo.

En vez de definir, el uruguayo prefirió meter el pase al segundo palo, en donde llegaba el brasileño Malcom, quien así, anotó el primero de sus dos tantos en este partido.

En el encuentro anterior, fue Malcom quien lo había habilitado a él cuando anotó para Al-Hilal contra Al-Qadsiah de Nahitan Nández, cuando igualaron 2-2.

Sobre los 61', el brasileño se fue lesionado y ayudado por dos integrantes del cuerpo médico del equipo.

A los 67' se dio una jugada igual a la de la asistencia del uruguayo. Darwin Núñez picó desde su campo de juego y al llegar al área, habilitó a Salem, y su remate dio en el palo.

Aquí se puede ver el video:

Darwin Núñez

Sobre los 78' llegó el descuento a través de Iván Toney para los locales.

El propio Toney le puso más emoción el encuentro al convertir el 3-2 en el minuto 86.

Y en la hora, en el minuto 90, Demiral igualó las acciones para los locales que hicieron delirar a su hinchada que colmó en estadio. Justamente Darwin Núñez había sido sustituido en la jugada anterior.

