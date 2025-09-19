Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La semana del Diente López y su lesión llega a su final y Pablo Peirano esperará hasta último momento para definir qué hace con el delantero este sábado

Nacional cierra la semana del partido con Liverpool y con la interrogante de si Nicolás López estará a la orden

19 de septiembre 2025 - 15:00hs
Nicolás López

Nicolás López

Foto: Leonardo Carreño
20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Nicolás López lesionado

Nicolás López lesionado

El domingo, tras pedir el cambio por el fuerte dolor del golpe que recibió en su tobillo derecho, el delantero se fue caminando del vestuario, con una leve renguera, luego de ducharse y de tener una inflamación menor a lo esperado, lo que fue visto como una buena señala en los albos.

Eduardo Ache, candidato a vicepresidente por la lista 1971 en las elecciones de Nacional
NACIONAL

Eduardo Ache habló sobre su vínculo con Ignacio Alonso, de su próxima llegada al comité ejecutivo de la AUF y dijo que está convencido que podrán ser campeones con Nacional

Luciano Boggio y Hugo Quintana
TORNEO CLAUSURA

¿Cuándo juegan Nacional vs Liverpool por el Torneo Clausura, cancha y dónde verlo en vivo?

El lunes el atacante tuvo libre como el resto del plantel e hizo reposo con el pie en alto, y el martes regresó a Los Céspedes donde fue evaluado y trabajó con los fisioterapeutas.

El miércoles, en el Gran Parque Central, y el jueves, el delantero pudo entrenar pese al dolor, y en los tricolores no lo descartaron.

20250914 Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Javier Burgos y Nicolás Lópéz

Javier Burgos y Nicolás Lópéz

El plantel de Nacional tenía este viernes por la tarde su última práctica, la que iba a servir como test para ver cómo está el Diente. El delantero iba a tener una mayor exigencia.

En base a eso, el entrenador definirá si el atacante quedaba concentrado en Los Céspedes, para este sábado entrar o no en la convocatoria para el partido y, si concentra y queda citado, luego decidirán si es titular o si va al banco de suplentes.

Los tricolores han sido herméticos para dar información sobre el Diente y la respuesta ha sido que se lo evaluará hora por hora y que se lo esperará hasta último momento.

Algo que han destacado y que valoran es que el delantero quiere jugar el partido.

El probable equipo de Nacional, con o sin el Diente López

Si Nicolás López está a la orden y es titular, Peirano repetirá el once que le ganó a Plaza Colonia.

En ese caso el equipo será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio y Christian Oliva; Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Si el Diente no es titular, su lugar será ocupado por Gonzalo Carneiro, variante que ya fue esnayada por el DT.

Nacional también tendrá el regreso de Juan Cruz De los Santos, luego de su lesión, por lo que puede ser una alternativa.

Temas:

Diente López Nacional Liverpool Pablo Peirano

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron al regresar a Estados Unidos
ATLETISMO

La timidez de Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos; mirá el video y su reacción

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Uruguay a la final: carrerón de Valentín Soca para clasificar a la definición del Mundial de Tokio 2025 en 5.000 m, mientras que Santiago Catrofe no pudo avanzar pese a su gran esfuerzo

Jack Polerecky y Julia Paternain
ATLETISMO

Jack Polerecky, entrenador de Julia Paternain: "Quiero que se vuelva más rápida, que baje sus tiempos y que sume experiencia"

Gonzalo Plata de Flamengo es expulsado por el arbitro Andrés Rojas, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Escándalo en la Copa Libertadores; Conmebol admitió que Plata fue mal expulsado en Flamengo vs Estudiantes, le quitó la roja y podrá jugar la vuelta; mirá los audios del VAR

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos