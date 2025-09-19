La semana del Diente López y su lesión llega a su final y Pablo Peirano esperará hasta último momento para definir qué hace con el delantero este sábado

Que llega, que no llega… El cuerpo técnico de Nacional esperará hasta último momento a Nicolás “Diente” López para definir qué hace con el delantero y figura tricolor que sufrió un leve esguince en el partido del pasado domingo ante Plaza Colonia en el Estadio Centenario y que está en duda para el encuentro ante Liverpool de este sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central .

La presencia del atacante ha sido la gran interrogante de la semana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes , desde donde se ha mantenido la máxima reserva sobre su estado, y el DT Pablo Peirano decidirá a último momento si utiliza al delantero.

El domingo, tras pedir el cambio por el fuerte dolor del golpe que recibió en su tobillo derecho, el delantero se fue caminando del vestuario, con una leve renguera, luego de ducharse y de tener una inflamación menor a lo esperado, lo que fue visto como una buena señala en los albos.

El lunes el atacante tuvo libre como el resto del plantel e hizo reposo con el pie en alto, y el martes regresó a Los Céspedes donde fue evaluado y trabajó con los fisioterapeutas.

El miércoles, en el Gran Parque Central, y el jueves, el delantero pudo entrenar pese al dolor, y en los tricolores no lo descartaron.

20250914 Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Javier Burgos y Nicolás Lópéz Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El plantel de Nacional tenía este viernes por la tarde su última práctica, la que iba a servir como test para ver cómo está el Diente. El delantero iba a tener una mayor exigencia.

En base a eso, el entrenador definirá si el atacante quedaba concentrado en Los Céspedes, para este sábado entrar o no en la convocatoria para el partido y, si concentra y queda citado, luego decidirán si es titular o si va al banco de suplentes.

Los tricolores han sido herméticos para dar información sobre el Diente y la respuesta ha sido que se lo evaluará hora por hora y que se lo esperará hasta último momento.

Algo que han destacado y que valoran es que el delantero quiere jugar el partido.

El probable equipo de Nacional, con o sin el Diente López

Si Nicolás López está a la orden y es titular, Peirano repetirá el once que le ganó a Plaza Colonia.

En ese caso el equipo será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio y Christian Oliva; Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Si el Diente no es titular, su lugar será ocupado por Gonzalo Carneiro, variante que ya fue esnayada por el DT.

Nacional también tendrá el regreso de Juan Cruz De los Santos, luego de su lesión, por lo que puede ser una alternativa.