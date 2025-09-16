Dólar
¿Cómo es la situación del Diente López tras su lesión? Mirá lo que dijo este martes Sebastián Eguren y cómo trabajará para el próximo partido

El manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, contó cómo vio la sanidad tricolor al Diente López en su vuelta a Los Céspedes este martes

16 de septiembre 2025 - 11:02hs
Javier Burgos y Nicolás Lópéz

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El plantel de Nacional volvió a la Ciudad Deportiva Los Céspedes este martes por la mañana, tras el día libre de este lunes, y entre ellos estuvo Nicolás “Diente” López, quien salió sentido y muy dolorido en el partido ante Plaza Colonia del domingo en el Estadio Centenario, donde los albos ganaron por 2-1.

20250914 Nicolás López Diente López ambulancia carrito suat carro Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Este martes, el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, contó cómo vio la sanidad tricolor al Diente López en Los Céspedes.

Nicolás López
NACIONAL

Alarma en Nacional por cómo terminó el Diente López el partido contra Plaza Colonia, cuando asoma Liverpool en el horizonte

NACIONAL

El estado del Diente López: Nacional conocerá este martes cómo está el delantero tras un día de reposo y algunas señales positivas en el vestuario

“Está mejor en comparación a cómo se fue el otro día”, dijo a Convocados de radio El Espectador Deportes.

“Con él hay que ir evaluando día a día. Obviamente que hoy no va a participar del entrenamiento con el resto el plantel ni cercano a eso, pero sí tenemos la expectativa de que vino mejor”, indicó.

20250914 Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Eguren señaló que el delantero “se siente mejor y más seguro del tobillo”.

“Iremos viendo y evaluando día a día la mejoría que vaya teniendo él mañana y pasado para ver si está pronto para jugar el sábado”, agregó.

Consultado por si se le iba a hacer algún estudio de imagen en la zona afectada, señaló: “El doctor no lo estimó necesario porque la evolución hasta ahora ha sido buena”.

“Los fisios están trabajando con él, va a trabajar de mañana y de tarde para ver si puede, primero, que es lo fundamental cuando están en sanidad, curarse bien, y después en los tiempos más cercanos para poder participar”, repasó Eguren.

