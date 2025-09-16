¿Cómo es la situación del Diente López tras su lesión? Mirá lo que dijo este martes Sebastián Eguren y cómo trabajará para el próximo partido

El plantel de Nacional volvió a la Ciudad Deportiva Los Céspedes este martes por la mañana, tras el día libre de este lunes, y entre ellos estuvo Nicolás “Diente” López , quien salió sentido y muy dolorido en el partido ante Plaza Colonia del domingo en el Estadio Centenario, donde los albos ganaron por 2-1.

Tras la alarma que generó su lesión en el tobillo derecho y sus gestos de dolor , la situación del delantero será esta semana la gran interrogante en el equipo de Pablo Peirano para ver si puede llegar al próximo partido: el sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central frente a Liverpool, el campeón del Apertura.

Este martes, el manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, contó cómo vio la sanidad tricolor al Diente López en Los Céspedes.

“Está mejor en comparación a cómo se fue el otro día”, dijo a Convocados de radio El Espectador Deportes.

“Con él hay que ir evaluando día a día. Obviamente que hoy no va a participar del entrenamiento con el resto el plantel ni cercano a eso, pero sí tenemos la expectativa de que vino mejor”, indicó.

20250914 Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Diente López Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/ FocoUy Haibrany Ruiz Díaz y Nicolás López Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Eguren señaló que el delantero “se siente mejor y más seguro del tobillo”.

“Iremos viendo y evaluando día a día la mejoría que vaya teniendo él mañana y pasado para ver si está pronto para jugar el sábado”, agregó.

Consultado por si se le iba a hacer algún estudio de imagen en la zona afectada, señaló: “El doctor no lo estimó necesario porque la evolución hasta ahora ha sido buena”.

“Los fisios están trabajando con él, va a trabajar de mañana y de tarde para ver si puede, primero, que es lo fundamental cuando están en sanidad, curarse bien, y después en los tiempos más cercanos para poder participar”, repasó Eguren.