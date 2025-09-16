Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Pusieron una cinta de nylon para separar a las hinchadas de Danubio y Cerro en Jardines, se armó lío y los dos terminaron multados

A pesar del grave antecedente que tiene la hinchada de Cerro en esta temporada, el operativo de seguridad en Jardines solo contempló poner una cinta de nylon amarilla para que no se fueran sobre el sector de la parcialidad de Danubio: no lo evitaron

16 de septiembre 2025 - 11:01hs
Cerro vs Danubio

Cerro vs Danubio

Danubio y Cerro resultaron multados el lunes de noche por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras un episodio de violencia registrado en el Torneo Clausura.

El hecho ocurrió el domingo a los 39 minutos del partido que Danubio le ganaba 4-0 a Cerro en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

El juego estuvo detenido por seis minutos hasta que la situación se calmó y el juez Hernán Heras pudo reanudar las acciones. Al final, Danubio ganó 5-1.

La hinchada de Cerro explotó contra sus jugadores por el mal rendimiento.

Anita Aguerrebere Orozco
INCIDENTES

Imputaron al joven de Cerro que lanzó proyectil hacia tribuna de Peñarol e hirió a una hincha

El Troccoli 
SOLIDARIDAD

Cerro puso a disposición el Tróccoli para darle refugio a 40 personas en situación de calle

Fue entonces cuando sortearon sin ningún tipo de dificultad la cinta color amarillo de nylon que el operativo de seguridad dispuso como un pulmón para que la parcialidad de Cerro se quedara en el centro de la tribuna visitante, la de la palmera.

La cabecera donde se aposta la barra de Danubio, también tenía una cinta similar para evitar que los parciales locales se fueran sobre el costado de la misma.

Algunos hinchas de Cerro bajaron al alambrado y otros se fueron contra el costado. Lo mismo hicieron los de Danubio y ahí quedaron cerca, separaciones de tribunas mediante, para intercambiar insulto y también algún que otro proyectil.

Entre medio del espacio que separa a las tribunas estaba la ambulancia, estacionada para prever cualquier situación de emergencia. El personal médico se tuvo que encerrar en la misma cuando los ánimos entre los hinchas se calmaron.

Dos jugadores de Cerro, Alejo Macelli y el golero Renzo Bacchia, intentaron aplacar los ánimos de sus hinchas.

Finalmente, dado que la bronca de los hinchas de Cerro era más con sus propios jugadores que con los hinchas de Danubio, los ánimos se fueron aplacando y el ingreso de un par de policías, no a la tribuna sino dentro del campo de juego, al sector donde se generó el conflicto, terminó de calmar las aguas.

Incidente entre hinchas de Danubio y Cerro en el Jardines de Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
Incidente entre hinchas de Danubio y Cerro

Incidente entre hinchas de Danubio y Cerro

Hinchas de Cerro generaron este año, en el Torneo Apertura, un hecho muy grave, lanzando todo tipo de proyectiles contra la hinchada de Peñarol en la Tribuna Henderson del Campeón del Siglo y generando todo tipo de destrozos. El partido se les dio por perdido (de todos modos perdían 3-1) y el club fue sancionado con la quita de un punto.

En este caso, la multa que recibieron ambos fue de 20 unidades reajustables (UR). Al valor de setiembre de la UR, que es $ 1,835,93, cada una de las sanciones asciende a $ 36.719.

"Se entendió que no fue un hecho grave porque no atacaron a ningún juez ni tiraron proyectiles a la cancha, además fueron unos pocos parciales de cada lado que se insultaron y se tiraron algún objeto entre sí y por eso se definió aplicarles una multa chica", comentaron a Referí desde la Comisión Disciplinaria.

Danubio Cerro Violencia Torneo Clausura

