El espectacular tatuaje del Joker que mostró Washington Aguerre en un día de playa y mientras sigue sin jugar; mirá la foto del ex Peñarol

En la imagen se ve el tatuaje del Joker, con media cara del personaje ocupando la mitad de su espalda

16 de septiembre 2025 - 11:45hs
EFE
El golero uruguayo Washington Aguerre, ex Peñarol y actualmente en Deportivo Independiente de Medellín (DIM) de Colombia, mostró un espectacular tatuaje en una foto en la que se lo ve en una playa.

En la imagen se ve el tatuaje del Joker, con media cara del personaje ocupando la mitad de su espalda.

Aguerre se sacó la foto en una reposera en una playa, en la que se lo ve de espaldas y con el termo y mate a mano.

Lesión y varios partidos sin jugar

El golero que fue campeón uruguayo con Peñarol el año pasado lleva varios partidos sin jugar en el DIM tras la lesión que sufrió en uno de sus hombros.

Su última presencia por la liga colombiana fue el 28 de julio en el triunfo por 2-0 ante Unión Magdalena.

El pasado 2 de agosto el DIM emitió un parte médico en el que informó sobre una lesión que sufrió Aguerre.

“El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que Washington Aguerre presentó trauma indirecto de hombro durante el entrenamiento, se realizarán ayudas diagnósticas para determinar el grado de lesión y su incapacidad”, dice el comunicado.

Luego de su lesión, estuvo cinco partidos sin ser convocado, volvió para ser suplente el 8 de setiembre ante Atlético Nacional, y volvió a no estar en la lista el pasado fin de semana ante Águilas Doradas.

En tanto, por la Copa Colombia no jugó en ninguno de los cuatro partidos disputados desde agosto a la fecha, siendo suplente en uno de ellos, el primero el día antes de que se comunicara su lesión, no convocado en otros dos, y nuevamente suplente en el partido del 4 de setiembre ante Fortaleza CEIF.

