La razón por la que la que el Palacio Legislativo no será iluminado con los colores de Peñarol tras pedido de Ignacio Ruglio a Carolina Cosse

Peñarol no será autorizado a iluminar el Palacio Legislativo con sus colores en honor a la celebración de su 134 aniversario, el cual festejará el próximo domingo 28 de setiembre.
En las últimas horas, el presidente Ignacio Ruglio le hizo una solicitud formal a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, en su calidad de presidenta de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores.
Sin embargo, fuentes del Parlamento informaron a Referí que el pedido no será autorizado.
"El Palacio Legislativo se ilumina por causas colectivas que procuran la defensa de los valores que promueven las leyes aprobadas: respeto a la diversidad, el mes de la mujer, la conciencia sobre la importancia de la prevención de enfermedades o de determinados hábitos como el mes amarillo por la siniestralidad vial, la semana del corazón y otras causas", informaron.
"Para este caso en particular y otros similares ya se han realizado denegatorias en periodos anteriores", agregaron.
En setiembre de 2021, Ruglio formalizó un pedido similar dirigido a Beatriz Argimón, entonces presidenta de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, para colocar banners de colores amarillo y negro en los mástiles externos del Palacio Legislativo.
Pero también en aquella ocasión, su pedido fue desestimado.