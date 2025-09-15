La tierna foto de Nahitan Nandez junto a su hijo más pequeño en un paseo por el desierto y con un coche clásico

El futbolista uruguayo Nahitan Nández compartió en sus redes una tierna foto junto a su hijo más pequeño, Ryan, en un paseo junto a su pareja, la italiana Sarah Pilloni, por el desierto de Arabia Saudita.
El futbolista de Al-Qadisiyah FC de la Liga Profesional Saudí subió las fotos a sus redes luego del partido con empate 2-2 ante Al Hilal de Darwin Núñez el pasado sábado, partido en el que dio una asistencia de gol para su equipo.
El paseo de Nahitan Nández por el desierto junto a su hijo Ryan
Tras el encuentro, el lateral aprovechó el domingo para un paseo familiar por el desierto.
Nández compartió fotos junto a Ryan, su pequeño hijo de un año, producto de su relación con su actual pareja.
El futbolista también tiene otros dos hijos de su anterior relación.
Fanático de los autos todo terreno, como dejó ver al conducir una camioneta gigante en enero de este año, y del campo, el paseo de este domingo fue en un coche clásico: una camioneta Toyota Land Cruiser.