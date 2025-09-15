Dólar
La tierna foto de Nahitan Nandez junto a su hijo más pequeño en un paseo por el desierto y con un coche clásico

Tras el encuentro ante Al Hilal de Darwin Núlñez, el lateral aprovechó el domingo para un paseo familiar por el desierto

15 de septiembre 2025 - 14:13hs
El futbolista uruguayo Nahitan Nández compartió en sus redes una tierna foto junto a su hijo más pequeño, Ryan, en un paseo junto a su pareja, la italiana Sarah Pilloni, por el desierto de Arabia Saudita.

Tras el encuentro, el lateral aprovechó el domingo para un paseo familiar por el desierto.

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia
SELECCIÓN

Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Darwin Núñez celebra su primer gol para Al-Hilal en la Saudi Pro Legue ante Al-Qadsiah
ARABIA SAUDITA

Mirá la habilidad de Darwin Núñez para anotar su primer gol para Al-Hilal ante el equipo de Nahitan Nández en Arabia Saudita

Nández compartió fotos junto a Ryan, su pequeño hijo de un año, producto de su relación con su actual pareja.

El futbolista también tiene otros dos hijos de su anterior relación.

Fanático de los autos todo terreno, como dejó ver al conducir una camioneta gigante en enero de este año, y del campo, el paseo de este domingo fue en un coche clásico: una camioneta Toyota Land Cruiser.

