Un fernandino suelto en Londres: el álbum de fotos familiares de Nahitan Nández mientras su club estuvo de pretemporada

Nahitan Nández estuvo unos días el Londres y se acaba de ir con su club, Al Qadsiah de Arabia Saudita, hacia el país del Golfo Pérsico para terminar con la pretemporada. Los rojos árabes jugaron algunos amistosos y el último que disputaron fue ante Nottintham Forest de la Premier League inglesa, con el que igualaron 0-0.

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, será rival, entre otros, de un compañero en la celeste.

Ahora tendrá que marcar a Darwin Núñez, quien es nuevo futbolista de Al-Hilal.

De regreso a Arabia Saudita

Este martes, previo a regresar desde Londres hacia Arabia Saudita con el plantel, Nahitan Nández compartió varias fotos familiares en la capital inglesa.

El futbolista uruguayo nacido en Punta del Este se mostró maravillado con una ciudad espectacular.

En ese contexto, subió varias fotografías con su pareja y su hijo.

Aquí se pueden ver las mismas: