Nahitan Nández estuvo unos días el Londres y se acaba de ir con su club, Al Qadsiah de Arabia Saudita, hacia el país del Golfo Pérsico para terminar con la pretemporada. Los rojos árabes jugaron algunos amistosos y el último que disputaron fue ante Nottintham Forest de la Premier League inglesa, con el que igualaron 0-0.
Un fernandino suelto en Londres: el álbum de fotos familiares de Nahitan Nández mientras su club estuvo de pretemporada
