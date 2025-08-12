Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Un fernandino suelto en Londres: el álbum de fotos familiares de Nahitan Nández mientras su club estuvo de pretemporada

Un momento muy especial vivido en familia por parte de Nahitan Nández; un fernandino suelto en Londres: el álbum de fotos familiares del jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa mientras su club estuvo de pretemporada

12 de agosto 2025 - 13:37hs
Nahitan Nández y su pareja en la pretemporada en Londres

Nahitan Nández y su pareja en la pretemporada en Londres

Nahitan Nández estuvo unos días el Londres y se acaba de ir con su club, Al Qadsiah de Arabia Saudita, hacia el país del Golfo Pérsico para terminar con la pretemporada. Los rojos árabes jugaron algunos amistosos y el último que disputaron fue ante Nottintham Forest de la Premier League inglesa, con el que igualaron 0-0.

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, será rival, entre otros, de un compañero en la celeste.

Ahora tendrá que marcar a Darwin Núñez, quien es nuevo futbolista de Al-Hilal.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

La lista de convocados de Peñarol ante Racing, con una sorpresa que se guardó Diego Aguirre para la Copa Libertadores

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
FÚTBOL

Los cinco pases más caros de futbolistas uruguayos de la historia y en dónde quedó el de Darwin Núñez a Al-Hilal

De regreso a Arabia Saudita

Este martes, previo a regresar desde Londres hacia Arabia Saudita con el plantel, Nahitan Nández compartió varias fotos familiares en la capital inglesa.

El futbolista uruguayo nacido en Punta del Este se mostró maravillado con una ciudad espectacular.

En ese contexto, subió varias fotografías con su pareja y su hijo.

Aquí se pueden ver las mismas:

Temas:

Nahitan Nández Londres Punta del Este Darwin Núñez Arabia Saudita

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Diego Aguirre de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores
PEÑAROL

Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos