Los cinco pases más caros de futbolistas uruguayos de la historia y en dónde quedó el de Darwin Núñez a Al-Hilal

El uruguayo Darwin Núñez vivió un fin de semana con mucha adrenalina ya que tuvo su despedida de Liverpool y su llegada a Al-Hilal. El pasado sábado firmó su nuevo contrato con el club de Arabia Saudita, mientras que el domingo, ya debutó con gol en un amistoso que se disputó en Suiza, y luego de ello, escribió una sentida despedida al club inglés.
Como informó Referí este domingo, tras 24 horas de firmar contrato, Darwin Núñez ya convirtió su primer gol en un partido amistoso que jugaron en Suiza ante Aarau, al que vencieron 6-0 y el jugó unos minutos en el segundo tiempo, teniendo en cuenta de que recién conocía a sus nuevos compañeros.
Los cinco pases más caros de los uruguayos en el mundo
La empresa Sofascore, dedicada a las estadísticas en el mundo del fútbol, elaboró una lista con los cinco pases de futbolistas uruguayos que más dinero generaron.
Este de Darwin Núñez a Al-Hilal quedó en quinto lugar, aunque él igual ocupa el primer puesto superando al de Luis Suárez de Barcelona a Liverpool.
Es que los reds abonaron 85 millones de euros por Darwin (US$ 100 millones) a Benfica, mientras que por El Pistolero, que quedó en el segundo lugar, pagaron 82 millones de euros a Barcelona (US$ 95.6 millones).
El tercer lugar es para el pase de Edinson Cavani de Napoli a Paris Saint-Germain por 64 millones de euros (US$ 74,8 millones).
Manuel Ugarte ocupa el cuarto lugar con su transferencia desde Sporting Lisboa a Manchester United.
El mismo se hizo por 60 millones de euros (US$ 70,1 millones).
Este pase de Darwin Núñez a Al-Hilal, vuelve a ponerlo entre los cinco más caros de los pases uruguayos.
No obstante, ocupa el quinto lugar con 53 millones de euros (US$ 61,9 millones).
Aquí la lista de los cinco pases uruguayos más caros:
darwin nuñez
Los cinco pases más caros entre los uruguayos, en los que Darwin Núñez ocupa el primer y quinto lugar