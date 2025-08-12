Dólar
FÚTBOL

Los cinco pases más caros de futbolistas uruguayos de la historia y en dónde quedó el de Darwin Núñez a Al-Hilal

Una lista con nombres muy importantes; aquí se pueden ver los cinco pases más caros de jugadrores uruguayos de la historia y en dónde quedó el de Darwin Núñez a Al-Hilal

12 de agosto 2025 - 12:36hs
Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club

El uruguayo Darwin Núñez vivió un fin de semana con mucha adrenalina ya que tuvo su despedida de Liverpool y su llegada a Al-Hilal. El pasado sábado firmó su nuevo contrato con el club de Arabia Saudita, mientras que el domingo, ya debutó con gol en un amistoso que se disputó en Suiza, y luego de ello, escribió una sentida despedida al club inglés.

Mattia Debertolis
ITALIA

Rodrigo Zalazar y la camiseta de Romeo
URUGUAYOS

Los cinco pases más caros de los uruguayos en el mundo

La empresa Sofascore, dedicada a las estadísticas en el mundo del fútbol, elaboró una lista con los cinco pases de futbolistas uruguayos que más dinero generaron.

Este de Darwin Núñez a Al-Hilal quedó en quinto lugar, aunque él igual ocupa el primer puesto superando al de Luis Suárez de Barcelona a Liverpool.

Es que los reds abonaron 85 millones de euros por Darwin (US$ 100 millones) a Benfica, mientras que por El Pistolero, que quedó en el segundo lugar, pagaron 82 millones de euros a Barcelona (US$ 95.6 millones).

El tercer lugar es para el pase de Edinson Cavani de Napoli a Paris Saint-Germain por 64 millones de euros (US$ 74,8 millones).

Manuel Ugarte ocupa el cuarto lugar con su transferencia desde Sporting Lisboa a Manchester United.

El mismo se hizo por 60 millones de euros (US$ 70,1 millones).

Este pase de Darwin Núñez a Al-Hilal, vuelve a ponerlo entre los cinco más caros de los pases uruguayos.

No obstante, ocupa el quinto lugar con 53 millones de euros (US$ 61,9 millones).

Aquí la lista de los cinco pases uruguayos más caros:

darwin nuñez
Los cinco pases más caros entre los uruguayos, en los que Darwin Núñez ocupa el primer y quinto lugar

